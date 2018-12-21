Роскомнадзор начинает проверку в отношении канала ВВС-World News, который вещает на территории России
Роскомнадзор начинает проверку в отношении канала ВВС-World News, который вещает на территории России, а также будут проверены ресурсы ВВС в интернете, — об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
Там признают, что это ответ на действия британского регулятора в отношении российского RТ — он нашел в действиях телеканала нарушение правил беспристрастности. RТ может быть оштрафован, или у него вовсе может быть отозвана лицензия
Комментарии23
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vasya_von_smetankin 21 декабря 2018 | 10:38
А ещё "в ответку" можно себе ноги сломать и нос отморозить.
Пусть знают!
gordy 21 декабря 2018 | 10:45
RT будет отмщена?
unprejudiced 21 декабря 2018 | 11:01
ahotnik58: Этот мельников из серпом по не так давно выдал дескать народ, паникуйте, к 31 декабря доллар будет по 100 рублей. Давно пора найти тех кто пишет под этой аббревиатурой и посадить их лет на ..цать
sim202_ 21 декабря 2018 | 11:05
ahotnik58:
Да, да, да! По-путински, средняя з/п по стране - 42 тыр,
в реальности 20...
Кому дать пинка?
vlabumur 21 декабря 2018 | 11:22
ahotnik58
: пример типичного фейка от иностранного агента:
Президент — доволен. Народ — нет
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Но ведь это чистая правда.Я бы только добавил к довольным олигархов чиновников силовиков и себя потому что успел на пенсию выйти.
А кто врет это не важно важно как безудержно цены растут.быстрей только пенсионный возраст.
m_doc 21 декабря 2018 | 10:48
vasya_von_smetankin: Начни с себя! А мы, так и быть, будем знать:))
post_v 21 декабря 2018 | 11:05
vasya_von_smetankin:
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то есть Роскомнадзор не отрицает, что RT врала?
shicotus_live 21 декабря 2018 | 11:14
post_v: Роскомнадзор не отрицает, что наезд на РТ чисто политический, и использует те же методы. Что и правильно.
sekretniy_fizik 21 декабря 2018 | 11:13
Все правильно. Наехали на российское СМИ в Британии, получайте в ответ наезд на британское СМИ в России. Все логично, как и в случае с взаимной высылкой дипломатов. Или бритиши думали, что им их беспредел в отношении "RT" сойдет с рук? Да шаз.
mikhail_spb_ 21 декабря 2018 | 10:40
Кремлежулики обиделись, что их лживый рупор "раша-симоняша" уличили во вранье.
Мстят.
siltaus 21 декабря 2018 | 11:38
mikhail_spb_: Шпигель почитайте. Там всё сплошная истина.
gostrax 21 декабря 2018 | 10:45
86 процентов(ударение на первом слоге) радостно хрюкнули ,выражая одобрение !
m_doc 21 декабря 2018 | 10:50
gostrax: Сам-то из элитных вонючек будешь? Повезло:))
rihard 21 декабря 2018 | 10:46
Сказали бы просто— мы сей час зеркально ответим и ничего искать не будем.
secondvenmud 21 декабря 2018 | 10:52
Никогда не смотрел bbc.com, зашел и, в первую очередь, понравилась оперативность новостей. "Будем наблюдать."
kreamssdick 21 декабря 2018 | 10:56
Симонянку за жопу в Англии схватили.
unprejudiced 21 декабря 2018 | 10:58
Внимание срочная новость, максимальный репост!!!
Авторитетная хакерская группа «Спрут» смогла добыть документ ОБСЕ, который свидетельствует о подготовке новой провокации ВМС Украины в Керченском проливе.
Киев готовит новый поход своих судёнышек из Чёрного в Азовское море. Напомним, что группа «Спрут» уже не раз обнародовала данные, которые затем находили подтверждение.
В отчёте Мариупольского Патрульного Центра ОБСЕ бросаются в глаза два абзаца на третьей странице, где и говорится о прибытии в Мариупольский порт военнослужащих, которые готовятся встретить несколько кораблей военно-морского флота Украины.
«19 декабря 2018 года секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал новую попытку прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив из украинских Черноморских портов до украинских портов на Азовском побережье. Кроме того, „кровавый пастор“ заявил, что к данному мероприятию всеми силами будут привлекаться представители Запада, в том числе ОБСЕ и других международных организаций.
Что ж, это было предсказуемо, ведь срок военного положения на Украине истекает, поэтому щенэвмэрлыкам срочно нужна новая провокация, желательно как можно более громкая, чтобы сорвать выборы и упрочнить Петю на троне уже официально в качестве военного диктатора.
Нам в руки, благодаря тупости и непрофессионализму сотрудников СБУ, которые курируют работу наблюдателей в Мариуполе, попал документ содержащий внутреннюю переписку представителей ОБСЕ. И теперь мы можем даже назвать дату провокации в Керченском проливе — с 23 на 24 декабря. Особенно радует что ОБСЕ, будучи проинформированной о готовящейся буче никак не реагирует и никого не ставит в известность. Впрочем, как всегда. ОБСЕ знает, но молчит», — пишут хакеры.
Перевод фрагментов:
ОБСЕ. ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. Руководитель Патрульного Центра: Паси Рекила
Мариупольский Патрульный Центр (МПЦ, далее — МП): Ежедневный отчёт 6 декабря 2018 г.
pavelmistery 21 декабря 2018 | 11:08
unprejudiced: Идите в Одноклассники, там похлеще всякие "новости" и "разоблачения", псевдопатриотам нравится )))
matsuvi 21 декабря 2018 | 11:34
unprejudiced: И в чем провокация? Украинские суда имеют полное право проплывать через пролив.
sborisych 21 декабря 2018 | 11:00
Что, и эти сЦсуки правду пишут?!? Негоже!
apontiy 21 декабря 2018 | 11:00
А еще надо вспомнить, что многоваттные глушилки по периметру СССР не уничтожены, а законсервированы при областных радиоцентрах (ОРТПЦ). Как говорится: Наш бронепоезд стоит на запасном пути! "Очень любят на Руси ночью слушать БиБиСи".
vova6_let 21 декабря 2018 | 11:04
"Дождь" транслирует ВВС, и снова ищут зацепку, чтобы его закрыть.
siltaus 21 декабря 2018 | 11:36
Ну а что удивительного? Шпигель показал, как статьи пишутся.