Уильяму Браудеру заочно предъявили обвинение в организации преступного сообщества

Международному инвестору может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.

Ходатайство о заочном аресте Браудера будет рассмотрено в ближайшие часы, передает ТАСС со ссылкой на представителя Тверского суда столицы. Ранее в Генпрокуратуре заявили, что основателя Hermitage Capital объявят в международный розыск, а его имущество арестуют.

По версии следствия, участники преступного сообщества под руководством Браудера совершали экономические преступления в течение десятка лет. За это время они вывели из России сотни миллионов долларов, которые затем были «отмыты» на Кипре, в Швейцарии и других странах.

В ноябре представители Генпрокуратуры заявили, что не исключают версию об отравлении юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского диверсионными химическими веществами. По оценке ведомства, за этим также мог стоять Браудер.

Ранее инвестор уже дважды был осужден заочно. Его признали виновным в неуплате налогов и преднамеренном банкротстве и приговорили к девяти годам лишения свободы.

Ранее Россия неоднократно пыталась добиться выдачи Браудера по линии Интерпола, но эти запросы не были удовлетворены.