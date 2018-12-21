Уильяму Браудеру заочно предъявили обвинение в организации преступного сообщества
Международному инвестору может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.
Ходатайство о заочном аресте Браудера будет рассмотрено в ближайшие часы, передает ТАСС со ссылкой на представителя Тверского суда столицы. Ранее в Генпрокуратуре заявили, что основателя Hermitage Capital объявят в международный розыск, а его имущество арестуют.
По версии следствия, участники преступного сообщества под руководством Браудера совершали экономические преступления в течение десятка лет. За это время они вывели из России сотни миллионов долларов, которые затем были «отмыты» на Кипре, в Швейцарии и других странах.
В ноябре представители Генпрокуратуры заявили, что не исключают версию об отравлении юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского диверсионными химическими веществами. По оценке ведомства, за этим также мог стоять Браудер.
Ранее инвестор уже дважды был осужден заочно. Его признали виновным в неуплате налогов и преднамеренном банкротстве и приговорили к девяти годам лишения свободы.
Ранее Россия неоднократно пыталась добиться выдачи Браудера по линии Интерпола, но эти запросы не были удовлетворены.
Комментарии11
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luger_max_otto 21 декабря 2018 | 10:16
У него две вины: копал под национальную скрепу- Газпром, это раз, а второе- фамилия. Просто идеальная для назначения Главным Врагом.
post_v 21 декабря 2018 | 10:40
luger_max_otto:
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недоглядели в Генпрокуратуре – наверняка предки Браудера тоже какую-нибудь пакость России устроили. Типа Тунгусского метеорита, или петербургского наводнения 1724 года…
klukvik 21 декабря 2018 | 10:25
Уже все рога пообломали, бараны, о Браудера, а все не успокоятся
seryj_wolk 21 декабря 2018 | 10:38
klukvik: Думаю, что от имущества и счетов в рфии Браудер давно избавился, а в международный розыск Интерпол объявлять его не будет, поскольку невооруженным глазом видны политические мотивы. Этот фарс с Браудером и бессилие рфиков вызывают смех. Кишочка оказалась тонка до Браудера добраться.
ostapba 21 декабря 2018 | 10:28
Вспоминается анекдот про одинаковые планы у нищего и у Ротшильда под дверью банка...
..
Вот Тверской "банк" это и спланировал..и решил.
Правда заочно даже.
nadiama 21 декабря 2018 | 10:29
Никогда еще поговорка "С больной головы на здоровую" не имела такой очевидный, буквальный смысл..
opponent70 21 декабря 2018 | 10:32
Вор вопит - "Держи вора!"
Но все уже знают, кто, у кого и сколько украл, и эти вопли вору не помогут...
apels 21 декабря 2018 | 10:34
Ничего ему не грозит. Единственное ограниечение - в Россию нельзя. Переживет. Весь остальной мир для него без ограничений :)
unprejudiced 21 декабря 2018 | 10:36
Ну теперь станет понятно насколько состоятелен интерпол при новом руководителе, если объявят преступника браудера в международный розыск, надежда на будущее у этой организации есть, есть нет, очевидно что её нужно распускать и создавать новую на базе российского следственного комитета
asyrj 21 декабря 2018 | 10:36
Дело должно наываться: з-н Ирода - против Браудера
подзаголовок (условный) "Иск ста подлецов".
sasass 21 декабря 2018 | 10:39
Все беды России начались с убийства Магнитского - был тоже ляп большой , а думцы увеличили его до вселенского масштаба приняв детский закон подлецов - вот так и растит опасный снежный ком безмозглая власть...