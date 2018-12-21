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10:06, 21 декабря 2018

Пара Тарасова – Морозов показала результат выше мирового рекорда в короткой программе ЧР по фигурному катанию

Российская пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов показала результат выше мирового рекорда в короткой программе чемпионата России по фигурному катанию в Саранске.
Если бы не небольшая помарка, прокат Тарасовой и Морозова был бы идеальным, но и неточность не помешала им набрать больше 80 баллов, что на два балла больше их же собственного мирового достижения, однако этот результат не будет зачтен как рекорд, поскольку международная федерация не фиксирует их в на турнирах национального масштаба. Тем не менее, Евгения и Владимир лидируют после короткой программы, хотя партнер вынужден был выступать с температурой. У мужчин первое место занимает Максим Ковтун, который пропустил год из-за болезни. Он смог опередить бронзового призера Чемпионата Мира Михаила Коляду. В танцах на льду борьба развернулась между тремя дуэтами. Последними выступали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Для того, чтобы опередить конкурентов им нужно было получить очень высокие баллы, что они и сделали, всего на 12 сотых уступив лучшему результату знаменитых французов Габриэллы Попадакис и Гиойма Сизерона.
Сегодня на лед выйдут девушки. Впервые после олимпийских Игр состоится очное противостояние олимпийской чемпионки Алины Загнитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Кроме того, станут известны чемпионы России в мужском одиночном катании и соревнованиях спортивных пар.

Комментарии

1

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blindpew_33 21 декабря 2018 | 10:19

понятие "мировой рекорд" в таких видах спорта звучит очень странно и трудноописуемо.
Как бы то ни было, фигуристов можно от души поздравить, молодцы!

(комментарий скрыт)

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