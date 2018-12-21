Лондонский аэропорт Гатвик возобновил в ограниченном режиме работу после инцидента с беспилотниками

Полиция признала, что их специально запустили над взлётно-посадочной полосой. Но тех, кто это сделал, найти до сих пор не может.

В Гатвике утром приземлился первый с момента закрытия больше суток назад лайнер. Он прилетел из Шанхая, пассажиров на его борту не было, передаёт лондонская радиостанция LBC. Из аэропорта в столице Британии сегодня вылетит ограниченное число рейсов. То же самое касается прилёта в Гатвик. Полиции не удалось задержать тех, кто запускал беспилотники над лётным полем. Два дрона заметили вечером в среду, на некоторое время аэропорт остановил работу. Прием и отправку рейсов под утро четверга возобновили, но менее чем чрез час аэропорт опять закрыли из-за нового появления дронов. Это привело к коллапсу. Более 750ти рейсов по данным газеты Гардиан были отменены, около 120ти тысяч пассажиров застряли в лондонском аэропорту. Самолеты пришлось направлять в другие аэропорты Лондона, а также Манчестер, Кардифф и даже Париж и Амстердам. Теперь предпримут ещё одну попытку открыть аэропорт. Беспилотники, которые доставили массу проблем, вряд ли принадлежат простым гражданам, говорят в полиции. Силовики не знают, когда им удастся ликвидировать летательные аппараты.

Гатвик — второй по загруженности аэропорт Великобритании. Он уступает Хитроу, который тоже расположен в Лондоне.