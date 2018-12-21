Лондонский аэропорт Гатвик возобновил в ограниченном режиме работу после инцидента с беспилотниками
Полиция признала, что их специально запустили над взлётно-посадочной полосой. Но тех, кто это сделал, найти до сих пор не может.
В Гатвике утром приземлился первый с момента закрытия больше суток назад лайнер. Он прилетел из Шанхая, пассажиров на его борту не было, передаёт лондонская радиостанция LBC. Из аэропорта в столице Британии сегодня вылетит ограниченное число рейсов. То же самое касается прилёта в Гатвик. Полиции не удалось задержать тех, кто запускал беспилотники над лётным полем. Два дрона заметили вечером в среду, на некоторое время аэропорт остановил работу. Прием и отправку рейсов под утро четверга возобновили, но менее чем чрез час аэропорт опять закрыли из-за нового появления дронов. Это привело к коллапсу. Более 750ти рейсов по данным газеты Гардиан были отменены, около 120ти тысяч пассажиров застряли в лондонском аэропорту. Самолеты пришлось направлять в другие аэропорты Лондона, а также Манчестер, Кардифф и даже Париж и Амстердам. Теперь предпримут ещё одну попытку открыть аэропорт. Беспилотники, которые доставили массу проблем, вряд ли принадлежат простым гражданам, говорят в полиции. Силовики не знают, когда им удастся ликвидировать летательные аппараты.
Гатвик — второй по загруженности аэропорт Великобритании. Он уступает Хитроу, который тоже расположен в Лондоне.
Комментарии4
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ematveev 21 декабря 2018 | 10:12
Русский след уже нашли? Как найдуд - сразу санкции вводить!
Кстати, если не найдут - то тоже.
Ибо всем похер на то, что там на самом деле.
luger_max_otto 21 декабря 2018 | 10:14
Нужен летающий сборник дронов :) А кончится все по Шекли, Страж- птицы.
stopkran1969 21 декабря 2018 | 10:41
luger_max_otto: в моих краях вроде как ружжо специальное придумали
olegleon 21 декабря 2018 | 10:14
это что за дроны такие, которые сутки могут летать без подзарядки? или это такая полиция, которая ни сигнал вычислить не смогла, ни найти место, куда дроны садились.
странно, что Тереза Мэй ещё не заявила "Хайли лайкли это русские"