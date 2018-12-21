Глава Пентагона Джеймс Меттис покинет свой пост в конце февраля

Он заявил об уходе в отставку из-за разногласий с Дональдом Трампом. Глава Пентагона пожелал президенту найти кандидата, у которого будут схожие с ним взгляды. В свою очередь, Трамп пообещал назвать приемника Меттиса в ближайшее время.

Об отставке глава Пентагона объявил спустя два дня после решения американского президента вывести войска из Сирии. Сегодня газета Уолл Стрит Джорнал утверждает, что Соединенные Штаты могут значительно сократить часть своего воинского контингента в Афганистане.

Военная кампания в Афганистане и Сирии действительно невыгодна Соединенным Штатам, — считает военный обозреватель Александр Гольц

Напомню, — накануне Владимир Путин приветствовал решение Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии. При этом он отметил, что в Москве хотели бы видеть реальные шаги в этом направлении