Глава Пентагона Джеймс Меттис покинет свой пост в конце февраля
Он заявил об уходе в отставку из-за разногласий с Дональдом Трампом. Глава Пентагона пожелал президенту найти кандидата, у которого будут схожие с ним взгляды. В свою очередь, Трамп пообещал назвать приемника Меттиса в ближайшее время.
Об отставке глава Пентагона объявил спустя два дня после решения американского президента вывести войска из Сирии. Сегодня газета Уолл Стрит Джорнал утверждает, что Соединенные Штаты могут значительно сократить часть своего воинского контингента в Афганистане.
Военная кампания в Афганистане и Сирии действительно невыгодна Соединенным Штатам, — считает военный обозреватель Александр Гольц
Напомню, — накануне Владимир Путин приветствовал решение Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии. При этом он отметил, что в Москве хотели бы видеть реальные шаги в этом направлении
Комментарии9
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luger_max_otto 21 декабря 2018 | 10:11
Ну вполне нормально- кстати, сравните с советскими министрами обороны.
olegleon 21 декабря 2018 | 10:18
luger_max_otto: нормально что? то что военный не выполняет приказы главнокомандующего?
"- вашему подразделению следует переместиться в эту точку.
- а мы не хотим. нам тут удобнее.
- это приказ!
- ах так?! ну тогда мы уходим домой"
pattrick1 21 декабря 2018 | 10:20
Военная кампания в Афганистане и Сирии действительно невыгодна Соединенным Штатам, — считает военный обозреватель Александр Гольц...
Жалкий обозреватель Гольц, что же ты до вчерашнего дня молчал, если такой умный? Эти американские прихвостни как Александр Гольц, похожи на прапорщика из анекдота:
Солдат спрашивает у прапорщика:
- Товарищ прапорщик, а правда что крокодилы летают?
Прапорщик:
- Да ты что...Конечно же нет!..
Солдат:
- А вот товарищ полковник говорит что летают.
Прапорщик:
- Ну, вообще-то они летают... Только так НИЗЕХОНЬКО-НИЗЕХОНЬКО...
Солдат:
- А товарищ полковник сказал что они высоко летают?
Прапорщик:
- Так это они на старте низехонько, а потом как взмоют вверх.
luger_max_otto 21 декабря 2018 | 10:23
Нормально высказывание своего мнения, уход в отставку по недостижению согласия и последущая спокойная жизнь в отставке.
olegleon 21 декабря 2018 | 10:35
luger_max_otto: это нормально для политика, для гражданского, но не для военного. тем более, что речь идёт о том, что военные не будут больше гибнуть, а министр обороны против этого.
ematveev 21 декабря 2018 | 10:17
Кормушка закрылась, пилить получается все хуже... Вот и ушел.
Все логично.
romantik56 21 декабря 2018 | 10:20
Ну,это позор,эховцы!.. Все после ЕГЭ? Преемник,черт возьми,а не радиоприемник..
olegleon 21 декабря 2018 | 10:38
romantik56: для Эха в пятницу это норма уже.
docarasse1980 21 декабря 2018 | 10:32
Бьют часы уже двенадцать, Наступает Новый год. В мире счастья и удачи Каждый пусть всегда живет.
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