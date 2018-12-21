«Кузбасс» теперь второе название Кемеровской области

За изменения в местные законы проголосовали в Совете Народных депутатов.

Кузбасс остается наиболее популярным названием среди населения, — отмечают депутаты. Теперь власти региона должны направить обращение к президенту России, чтобы он своим указом внес изменения в статью Конституции, в которой перечисляются регионы. После этого инициатива вступит в силу.