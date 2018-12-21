«Кузбасс» теперь второе название Кемеровской области
За изменения в местные законы проголосовали в Совете Народных депутатов.
Кузбасс остается наиболее популярным названием среди населения, — отмечают депутаты. Теперь власти региона должны направить обращение к президенту России, чтобы он своим указом внес изменения в статью Конституции, в которой перечисляются регионы. После этого инициатива вступит в силу.
Комментарии5
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stopkran1969 21 декабря 2018 | 09:51
И шо, меньше пить будут?
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 10:28
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buzukin074 21 декабря 2018 | 09:56
Некоторые не против, штобы их горшками называли - только в печь не ставили :)
Жека Кемеровский будет теперь Женя Кузбасслак? А шо, раз, два - и в рэперы :)
blindpew_33 21 декабря 2018 | 10:00
Нуу, теперь область заживёт!
mikescholar 21 декабря 2018 | 10:01
Это таким образом тестируют отношение людей к изменениям конституции.