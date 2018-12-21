Преображенский суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте генерального директора хлебозавода «Черкизово» Яна Соловьева — его обвиняют по делу о невыплате заработной платы. По версии следствия, он не выполнял свои обязанности из корыстной заинтересованности, что повлекло тяжкие последствия.

В ходе допроса Соловьев частично признал вину.

Работники хлебозавода накануне начали получать деньги. Одна из работниц, Мария Бабасиева, рассказала об этом в эфире РБК.

ПЛЕНКА – БАБАСИЕВА

По данным столичного управления СКР, на данный момент работникам Черкизово выплатили более 700 тысяч рублей. Зарплату на заводе не выплачивали с августа.