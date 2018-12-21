Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте основателя фонда «Хэрмитадж Кэпитал» Браудера.
Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте основателя фонда Хэрмитадж Кэпитал Уильяма Браудера. Его обвиняют в создании преступного сообщества. Бизнесмена объявили в международный розыск.
Комментарии3
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vasilevich58 21 декабря 2018 | 09:43
Клоуны!
sim202_ 21 декабря 2018 | 09:51
Лихо их Браудер на воровстве прищучил!
Во все тяжкие пустились....
А гражданка Степанова из Дубая шлёт
"следователю" Карпову горячий привет.
masterflex 21 декабря 2018 | 09:58
sim202_: Одно примечание. Браудеру запретили ввьезд в Россию с 2006 года. Если смотреть с юридической точки уже прошло термин срока давности. Интерпол опять пошлёт дальше.