В случае размещения в Европе ракет США средней и меньшей дальности, Россия возьмет пусковые установки США под прицел
В случае размещения в Европе американских ракет средней и меньшей дальности, Россия возьмет американские пусковые установки под прицел. Об этом заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Россия будет вынуждена создать паритет. Как объяснил Песков, именно это Владимир путин имел в виду, когда произнес фразу «пусть потом не пищат» на состоявшейся накануне пресс-конференции.
Комментарии33
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putin_itogy 21 декабря 2018 | 09:41
Ути- пути...
Какие мы грозные,
и меткие..
tvitov66 21 декабря 2018 | 10:03
putin_itogy: навеяло:
- 6 окт. 2015 г. - Истребитель МиГ-29, принадлежность которого оказалось невозможно идентифицировать, взял на прицел 8 турецких истребителей...
Радости ПУтриотов не было границ! Они пересчитали все испачканные памперсы НАТО и гордились мощью наших звездолетов ВКС империи ПУти. Но случился нежданчик:
- 24 ноября 2015 года в 10:24 мск турецкий истребитель F-16C сбил российский фронтовой бомбардировщик Су-24M ...
Почему наши мощные имперские звездолеты ВКС не испепелили армию турецких нукеров? "Одними помидорами Турция не отделается" пригрозил наш мудрый вошьдь и ... за турецкие помидоры проложил в Турцию газовую трубу.
Это настоящая ПУбеда!
gs1112 21 декабря 2018 | 10:16
А скрепанутый Песков не сказал на, что будут нацелены ракеты США с подлетным временем до 5 минут. Вся эта демагогия имеет единственную цель - взять Запад на испуг. Я так думаю лет через десять бывшие граждане некогда единой России будут снова искать виновных в развале страны. Чеченцы, ингуши, татары и т.д. ну и конечно евреи. Куда без них?
nersesov 21 декабря 2018 | 10:29
gs1112: помечтайте, помечтайте )) мы уже сколько лет разваливаемся, никак не получается. А у вас на Украине с первого раза фантастический результат ! И, похоже, вы твердо решили на достигнутом не останавливаться.
kottigr1 21 декабря 2018 | 10:33
nersesov: мы уже сколько лет разваливаемся, никак не получается
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В.В.Путин неплохо потрудился за свои 20 лет у власти...
Смог превратить ВМФ РФ в подобие сомалийских пиратов, а свою страну в нищую пустыню..
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
По уровню свободы прессы и безопасности журналистов Россия уступает большинству африканских государств, включая Южный Судан, Алжир, Зимбабве и Мавританию.
Минималка в России $167 , Экваториальная Гвинея $224 , Габон $270 , в Сирии $266 , Ванауту $323 , в Эстонии $596
Не зря РФ называют "Нигерия в снегах"..
Считаешь, что России ещё есть куда падать ниже ?
nersesov 21 декабря 2018 | 10:40
kottigr1: эта ваша мантра, которую вы тупо копипастите каждый божий день, просто умиляет ))
mahnozlukka 21 декабря 2018 | 10:36
nersesov:
Поставили амерские ракеты на прицел
Но тут какой то пострел
Показал свой воровской стиль
Выдернул с ракет радиолампы и сдал их в утиль
echoist 21 декабря 2018 | 09:41
Ха! Они и так под прицелом. После слов Путина они должны еще точнее прицелиться.
tvitov66 21 декабря 2018 | 09:42
Можно подумать что наши смешливые "Искандеры" прямо сейчас мирно стоят не нацеленные ... АГА!
olegleon 21 декабря 2018 | 09:43
этот принцип позволил избежать военного конфликта между США и СССР.
stopkran1969 21 декабря 2018 | 09:47
olegleon: этот же принцип позволит эрэфии и закончить тем, чем СССР закончил
polikarpich 21 декабря 2018 | 09:57
stopkran1969: Аминь!
olegleon 21 декабря 2018 | 10:40
stopkran1969: ну если выводов не сделали, то да. а если сделали, то просто направят имеющиеся ракеты и всё.
perestarok 21 декабря 2018 | 09:44
"В случае размещения в Европе ракет США средней и меньшей дальности, Россия возьмет пусковые установки США под прицел"
Неправильно Песков говорит. Надо взять под прицел всё, что находится на территории самих США. Только так это может гарантировать безопасность России.
polikarpich 21 декабря 2018 | 09:48
perestarok: Эк вас всех накачали по "зомбоящику"! :-)
Россию кто-то собирается бомбить, что ли? А раньше что же, желания не было или возможностей?
skuller 21 декабря 2018 | 09:51
polikarpich: А вас? Размещение американских ракет в Европе у либераса выщывает щенячий восторг, а взятие на прицел этих ракет вызывает у либераса негодование. Хотя второе следует за первым. Но разве может либерас оторваться от американского сапога и покритиковать своих хозяев?
polikarpich 21 декабря 2018 | 10:03
skuller: В отличие от вас у меня нет всяких плешивых хозяев. И я не выполняю всякие там "фас", "к ноге", "лежать". Что отличает именно "путриотов".
И есть понимание того, кто виноват в том, что меня берут на прицел американские ракеты.
skuller 21 декабря 2018 | 10:19
polikarpich: Естественно, что для либераса всегда виновата Россия. Мне иногда кажется, если вас будут бомбить из какого-нибудь левого повода, то вы и то на последнем издыхании доползете до компьютора и напоследок лизнёте американцам попец.
Не зря умные люди говорят, что мнение российского либерала всегда совпадает с мнением Госдепа США.
nersesov 21 декабря 2018 | 10:33
skuller: ну, он же сам признается, что у него есть понимание, кто виноват, что его берут на прицел американские ракеты.
perestarok 21 декабря 2018 | 09:56
polikarpich: "Россию кто-то собирается бомбить"
А никто и Ливию не собирался бомбить, объявили бесполётную зону, а потом разбомбили. И Югославию разбомбили вопреки решению ООН. А!!! Это же всё в Европе размещается против Ирана. Простите, совсем забыл.
tonight 21 декабря 2018 | 10:04
perestarok: Россию нет смысла бомбить, просто наложить эмбарго на нефть и в раше сами загнутся и Путину достанется от своих. Надоело людям под санкциями с придурошным диктатором. Зреет недовольство
stopkran1969 21 декабря 2018 | 10:23
polikarpich: раньше про Вовочку ходили анекдоты, а теперь он их сам пишет
sergeev67 21 декабря 2018 | 09:54
perestarok: Надо взять под прицел всё, что находится на территории самих США. Только так это может гарантировать безопасность России.
Там не все так просто. Для ракет средней и малой дальности подлетное время - 5-8 минут. А до США долетают только большой дальности. Подлетное время - полчаса, не меньше. Так что ответить толком не получится. Надо России на Кубе ракеты размещать. Но Куба пошлет Россию куда подальше. Потому что не в ее интересах, чтобы США их еще по ходу дела замочили.
kotvinder2 21 декабря 2018 | 10:17
sergeev67: Ну вот видите, Куба гораздо умнее чем ЕС.
tonight 21 декабря 2018 | 09:55
perestarok: Тогда в России придется вообще отменить пенсии чтоб все деньги шли на вооружение чтоб покрыть всю Америку вашими прицелами. Вы готовы отдать вашу пенсию? Подохните в нищите зато в безопастности!
polikarpich 21 декабря 2018 | 09:51
yralez: А то! Духовитость-то как повысится сразу!
ymnik29 21 декабря 2018 | 09:48
Вот так лохов и разводят , наставят деревянно-надувных а лохи не успевают строить нацеливатели . Так уже было !
horseraddish 21 декабря 2018 | 09:58
Мне кажется, что через пару лет, пищать, рычать и пердеть будет вовсе на Запад.
lev62 21 декабря 2018 | 10:00
Неужели Путин и Ко не понимают, что на каждый свой шаг они получат ответ, который будет в несколько раз мощнее потому что бюджет США, Канады, Европы и других стран в десятки раз превосходит бюджет России. Кроме того "Запад" выступает как обычно процентов на 70-80 консолидировано, а Россия действует в одиночку.
Путин заврался и самое смешное он уже не может не врать как не мог не врать Брежнев о систематических победах СССР в то время как народ начинал выстраиваться в очереди за колбасой по талонам и туалетной бумагой.
bratec_kot_voskrese 21 декабря 2018 | 10:02
Значит есть что наводить? То есть Лавров врал о том что Россия неукоснительно соблюдает договор о РСМД?
klukvik 21 декабря 2018 | 10:31
вспомнился Рогозин с рогаткой))
belovnikita 21 декабря 2018 | 10:33
Правильно, что в статье фамилию сынка вахтера и уборщика, с подворотни, написали с маленькой буквочки - каков поп таков и приход :-)
secondvenmud 21 декабря 2018 | 10:36
Вот это по-нашему, по-питерски: защемить пиндосские яйца мертвой хваткой титановой руки, лидирующей в технологическом прогрессе и прорыве. Господин Куратор, правильную линию под Их Превосходительство я гну?