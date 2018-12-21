Администрация США рассматривает возможность существенного сокращения своего воинского контингента в Афганистане
Этот процесс может начаться уже через несколько недель, — сообщает газета Уолл-Стрит Джорнал, ссылаясь на свои источники.
Американские военные находятся в Афганистане с 2001 года. Сейчас их в этой стране более 14 тысяч.
В среду Дональд Трамп объявил о предстоящем выводе американских войск из Сирии. Накануне стало известно, что глава Пентагона Джеймс Меттис подал в отставку из-за разногласий с Дональдом Трампом.
Комментарии9
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neyexo 21 декабря 2018 | 09:40
Похоже, до начальника не дошло
уходят из Сирии и Афганистана, чтоб заняться Европой? (Азовским морем)
Чтоб не распыляться?
kottigr1 21 декабря 2018 | 09:48
neyexo: «90% посевных площадей находится в провинциях на Юге, Севере и Северо-Востоке страны, то есть, на территории самых необеспеченных с точки зрения безопасности регионов, не контролируемых правительством Афганистана и силами международного контингента.», — управление ООН по наркотикам и преступности.
Теперь афганским героином в полный рост накроет Россию..
gs1112 21 декабря 2018 | 10:04
А ведь по факту, уход США из Сирии и Афганистана означает то, что Россия останется один на один с ИГИЛ и Талибами.
tvitov66 21 декабря 2018 | 10:14
gs1112: А ведь по факту США сокращают и оптимизируют свои расходы. В отличии от нас они умеют считать не только деньги, но и риски. Трампу предстоят настоящие перевыборы, поэтому ему нужны хорошие экономические показатели и не нужны трупы американцев, а нашему вошьдю предстоит липовое переназначение, потому ему плевать на реальные доходы овец и баранов ... да и пересчитывать их трупы нет необходимости, ибо засекречено
kottigr1 21 декабря 2018 | 10:16
gs1112: В этой истории есть и третья сторона — внутреннее потребление, каждый 5-й афганец — наркоман. По данным ООН с 2005 по 2009 года количество героиновых наркоманов возросло на 140%, и это только официальные данные. По словам местных жителей, из более чем 25 млн человек населения Афганистана порядка 5 млн — наркозависимы в той или иной степени. Другими словами каждый 5-й афганец — наркоман, эти данные подтверждают и представители властей. И это было уже в 2009 году. Как теперь там всё выглядит в этом плане, остается лишь догадываться.
США не смогло решить эту проблему. Что бы победить наркотрафик в Афганистане, придется уничтожить как минимум каждого 5-го жителя этой страны. Теперь США вынуждено будет это сделать, но уже руками Путина, оставаясь в стороне "все в белом"...
zztop1960 21 декабря 2018 | 10:05
kottigr1: Теперь Талибану никто не помешает двинуть в страны СНГ и Россию. Теперь этот геморой
, который устроил СССР в 1979 году , России разруливать
olegleon 21 декабря 2018 | 09:41
Трамп понял, что и Сирия, и Афганистан находятся немного далеко от США
vasya_von_smetankin 21 декабря 2018 | 09:41
Слабаки! Трусятся за своими солдатиками.
У нас всё по-другому, у нас всё духовно-патриотично:
"41 млн."
"Можем повторить!"
"Мы за ценой не постоим!"
"Мамки новых нарожают"
speculyant 21 декабря 2018 | 09:47
vasya_von_smetankin: о! А как же базы страшной НАТЫ ? Которыми нас пугали еще с Афганской?! Снова нож в спину! ;0)