Администрация США рассматривает возможность существенного сокращения своего воинского контингента в Афганистане

Этот процесс может начаться уже через несколько недель, — сообщает газета Уолл-Стрит Джорнал, ссылаясь на свои источники.

Американские военные находятся в Афганистане с 2001 года. Сейчас их в этой стране более 14 тысяч.

В среду Дональд Трамп объявил о предстоящем выводе американских войск из Сирии. Накануне стало известно, что глава Пентагона Джеймс Меттис подал в отставку из-за разногласий с Дональдом Трампом.