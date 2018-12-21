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09:07, 21 декабря 2018

Совет Федерации рассмотрит сегодня закон об ответственном обращении с животными

Совет Федерации рассмотрит сегодня закон об ответственном обращении с животными. Ранее его в третьем окончательном чтении приняла Госдума.
Профильный комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике поддержал закон об ответственном обращении с животными. В документе впервые установлено, что они могут испытывать боль, страх и физические страдания. Документ запрещает все проявления жестокости к животным и устанавливает правила их содержания. К жестокому обращению относятся истязания, в том числе голодом, жаждой, побои, нарушение требований к содержанию и все, что причиняет вред здоровью или опасно для жизни. Закон вводит запрет на содержание диких животных в квартирах, запрещается отстрел и натравливание. Наказание предусмотрено в случае, если человек захочет избавиться от питомца, выбросив на улицу или сдав в приют. Однако требований об обязательной регистрации всех питомцев в законе нет. Большинство зоозащитноков одобрили документ и отметили, что давно его ждут. В свою очередь против выступил глава комитета Совета федерации Андрей Клишас. Сенатор называет закон правовым хаосом, в частности, ему не нравится пункт об организации специальных площадок для выгула собак.
В Госдуму проект закона об ответственном отношении с животными впервые внесли в 2010 году, его рассмотрение несколько раз откладывали.

Комментарии

9

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timbuktu 21 декабря 2018 | 09:26

что-то хорошее уже состарилось,пока госдура до него добралась

впрочем, сильно сомневаюсь,что закон этот в россии будут исполнять

ostapba 21 декабря 2018 | 09:28

Никак Шурик Горный в Думе тоже законы пишет.
Мушке..
Уже даже..

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timbuktu 21 декабря 2018 | 09:37

consts: вы правы - что может быть приятнее,чем от души пнуть щенка по причине собственного плохого настроения!

grs_alx_112018 21 декабря 2018 | 09:51

timbuktu: Один придурок болезный как то кинул веточку в моего Кроки, когда то был совсем меленьким и обозвал крысенышем. А Кроки - английский бультерьер, из английского питомника.;))
Как то Мы встретили этого чмыря на улице - Кроки улыбнулся своей очаровательной улыбкой, мужичок реально обоссался 4))

woodworld 21 декабря 2018 | 09:31

Ой, ну всё, Запашные сядут.

jblack2 21 декабря 2018 | 09:32

Наступит время, когда всю домашнюю животинку будем регистрировать, чипировать и пр.
А бдительные активисты - соседи будут контролировать, чтобы гуляли на поводке, в наморднике, с совочком, в специально отведенных местах, не тяфкали после 21:00...

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rogerrabbit 21 декабря 2018 | 10:06

jblack2: чтобы гуляли на поводке, в наморднике, с совочком, в специально отведенных местах, не тяфкали после 21:00

и что в этом плохого?

а, понимаю: вам нравится вляпаться в собачье дерьмо на детской площадке

ilya_shevkun 21 декабря 2018 | 10:01

Ну а потом может и о россианах подумают. Молодцы

ft18 21 декабря 2018 | 10:09

Надо же, теперь положение животных лучше людского будет в путинском Рейхе!

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