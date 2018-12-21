Совет Федерации рассмотрит сегодня закон об ответственном обращении с животными. Ранее его в третьем окончательном чтении приняла Госдума.

Профильный комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике поддержал закон об ответственном обращении с животными. В документе впервые установлено, что они могут испытывать боль, страх и физические страдания. Документ запрещает все проявления жестокости к животным и устанавливает правила их содержания. К жестокому обращению относятся истязания, в том числе голодом, жаждой, побои, нарушение требований к содержанию и все, что причиняет вред здоровью или опасно для жизни. Закон вводит запрет на содержание диких животных в квартирах, запрещается отстрел и натравливание. Наказание предусмотрено в случае, если человек захочет избавиться от питомца, выбросив на улицу или сдав в приют. Однако требований об обязательной регистрации всех питомцев в законе нет. Большинство зоозащитноков одобрили документ и отметили, что давно его ждут. В свою очередь против выступил глава комитета Совета федерации Андрей Клишас. Сенатор называет закон правовым хаосом, в частности, ему не нравится пункт об организации специальных площадок для выгула собак.

В Госдуму проект закона об ответственном отношении с животными впервые внесли в 2010 году, его рассмотрение несколько раз откладывали.