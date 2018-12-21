В Госдуму внесли законопроект об отнесении к категории «уголовного проступка» ряда уголовных преступлений

Верховный суд РФ внес на рассмотрение Госдумы законопроект об отнесении к категории «уголовного проступка» ряда уголовных преступлений, за которые не предусмотрено лишения свободы.

Ввод в российское право понятие «уголовный проступок» приведет к гуманизации уголовного законодательства, сказала нам судья конституционного суда в отставке, член СПЧ Тамара Морщакова:

Эта категория может привести к смягчению политики в области уголовной репрессии, уточнила Тамара Морщакова.