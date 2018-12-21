Правозащитник Лев Пономарев сегодня должен выйти на свободу

Напомним, что Пономарева задержали у центрального здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела «Нового величия».

Тверской суд Москвы 5 декабря назначил Пономареву 25 суток

административного ареста за повторное нарушение правил

проведения публичной акции. Мосгорсуд 7 декабря сократил этот

срок до 16 суток.

Член СПЧ Николай Сванидзе призвал президента проверить законность заключения под стражу правозащитника Льву Пономареву. Он подчеркнул, что семидесятисемилетний человек не нарушал закон.

Накануне Владимир Путин заявил, что не хочет подвергать сомнению судебное решение в отношении правозащитника Льва Понамарева, которого признали виновным в призывах к несанкционированным акциям.