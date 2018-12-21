Правозащитник Лев Пономарев сегодня должен выйти на свободу
Напомним, что Пономарева задержали у центрального здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела «Нового величия».
Тверской суд Москвы 5 декабря назначил Пономареву 25 суток
административного ареста за повторное нарушение правил
проведения публичной акции. Мосгорсуд 7 декабря сократил этот
срок до 16 суток.
Член СПЧ Николай Сванидзе призвал президента проверить законность заключения под стражу правозащитника Льву Пономареву. Он подчеркнул, что семидесятисемилетний человек не нарушал закон.
Накануне Владимир Путин заявил, что не хочет подвергать сомнению судебное решение в отношении правозащитника Льва Понамарева, которого признали виновным в призывах к несанкционированным акциям.
Комментарии6
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noxepy_88 21 декабря 2018 | 09:34
С чистой совестью?
astet 21 декабря 2018 | 10:01
noxepy_88: со словами благодарности отцу родному Путину!
cromwel 21 декабря 2018 | 09:38
а что ему делать на свободе? Чеченских геев побежит защищать?
sneer1 21 декабря 2018 | 10:15
cromwel: А Вы против защиты прав чеченских геев?
plidurok Андрей Филимонов 21 декабря 2018 | 09:41
Хорошая новость! А Сванидзе настолько неграмотен, чтобы "призывать президента проверить законность"? Законность проверяет, если не ошибаюсь, прокуратура. Видимо, решил попиариться, Николай Карлович.
sneer1 21 декабря 2018 | 10:13
plidurok: Президент - гарант Конституции. И всех прав, которые она предоставляет. Поэтому, - он вполне может обратиться в ГП с таким требованием. Да и сам по образованию юрист, кстати (хреновый, правда, - не знает, что ЧВК Вагнера нарушает как минимум одну статью УК РФ). Поэтому, - Николай Карлович обратился по адресу.