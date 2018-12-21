США следом за решением выйти из Сирии намерены резко сократить численность войск в Афганистане

Вместе с этим президент Трамп объявил о скорой отставке главы Пентагона. В Белом доме сказали, что глава страны и министр обороны соглашались далеко не во всём.

В руководстве Пентагона намечаются перестановки. Пост министра обороны США Джеймс Мэттис оставит в конце февраля, написал президент Трамп у себя в твиттере. И обещал очень скоро назвать преемника Мэттиса. Он возглавляет Пентагон почти два года. Министр обороны подал прошение об отставке. И надеется, что хозяин Белого дома назначит человека со схожими с ним взглядами. Трампу глава военного ведомства пожелал, чтобы США в будущем занимали четкую позицию в отношении России и Китая, передаёт Рейтер. У президента и министра обороны по ряду вопросов были разные мнения, сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс телеканалу Fox News. Мэттис выступал против решения Трампа о выводе войск США из Сирии и Афганистана, пишет американская пресса. США уже начали вывод военных из Сирии. Поскольку террористический ИГИЛ* (*запрещена на территории РФ) по словам Трампа побеждён. А сегодня стало известно, что Штаты вдвое сократят военное присутствие Афганистана, куда вошли после терактов 11 сентября 2001го. На военную операцию в этой стране Вашингтон потратил почти триллион долларов. Сейчас там остаётся около 14 тысяч военных.

Сократить численность войск США в Афганистане Трамп решил тогда же, когда отдавал приказ уходить из Сирии, сообщает телеканал CNN. Этой же версии придерживается источник газеты New York Times. По его словам так Трамп хочет выйти из конфликтов в горячих точках.