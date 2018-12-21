США следом за решением выйти из Сирии намерены резко сократить численность войск в Афганистане
Вместе с этим президент Трамп объявил о скорой отставке главы Пентагона. В Белом доме сказали, что глава страны и министр обороны соглашались далеко не во всём.
В руководстве Пентагона намечаются перестановки. Пост министра обороны США Джеймс Мэттис оставит в конце февраля, написал президент Трамп у себя в твиттере. И обещал очень скоро назвать преемника Мэттиса. Он возглавляет Пентагон почти два года. Министр обороны подал прошение об отставке. И надеется, что хозяин Белого дома назначит человека со схожими с ним взглядами. Трампу глава военного ведомства пожелал, чтобы США в будущем занимали четкую позицию в отношении России и Китая, передаёт Рейтер. У президента и министра обороны по ряду вопросов были разные мнения, сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс телеканалу Fox News. Мэттис выступал против решения Трампа о выводе войск США из Сирии и Афганистана, пишет американская пресса. США уже начали вывод военных из Сирии. Поскольку террористический ИГИЛ* (*запрещена на территории РФ) по словам Трампа побеждён. А сегодня стало известно, что Штаты вдвое сократят военное присутствие Афганистана, куда вошли после терактов 11 сентября 2001го. На военную операцию в этой стране Вашингтон потратил почти триллион долларов. Сейчас там остаётся около 14 тысяч военных.
Сократить численность войск США в Афганистане Трамп решил тогда же, когда отдавал приказ уходить из Сирии, сообщает телеканал CNN. Этой же версии придерживается источник газеты New York Times. По его словам так Трамп хочет выйти из конфликтов в горячих точках.
Комментарии19
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kottigr1 21 декабря 2018 | 09:25
vitaly_qa22: Завалит теперь афганским героином Россию по самую макушку..
kit07_12 21 декабря 2018 | 09:27
kottigr1: После прихода США в Афганистан маковых полей и афганского героина стало больше в ДЕСЯТЬ РАЗ.
kottigr1 21 декабря 2018 | 09:31
kit07_12: Маковых полей больше там стало ещё когда там стоял ограниченный контингент воинов из СССР и заслуга в этом именно руководителей КПСС, которые вбомбили в пещерное существование целый регион, который более-менее был цивилизованным.
Когда туда влезли США основные плантации были лишь на территориях, куда американцы вытеснили басмачей. Теперь всё это "счастье" разрастется как раковая опухоль и в первую очередь наркота пойдет в Россию.
serhio_25__ 21 декабря 2018 | 09:35
kottigr1: Чего ты несешь, укроп подпиндосный? Тебе не стыдно так откровенно врать? Талибан, это мусульмане и для них наркотик, грех. А все данные по производству пива в Афганистане доступны. По ним видно, что в Афганистане Талибы практически убили производство мака, там где они контролировать страну. И резкий рост производства мака, после американской оккупации.
kottigr1 21 декабря 2018 | 09:37
serhio_25__: Беги дальше путинская прокладка.. Попробуй своё счастье с другими. Я по пятницам 11,80 не подаю..
kottigr1 21 декабря 2018 | 09:59
kamen_12: Портянки - это что то милитаристское.. А прокладки спасают Путина в сети Интернет от подтекания его Величия.
kit07_12 21 декабря 2018 | 09:36
kottigr1: Неполживый врун.
Военные из США пакуют вещи, чтобы покинуть Афганистан. Однако за собой они оставляют войну, которая только началась. Эта война убивает бесшумно – не оружием, а героином. С начала войны с терроризмом в 2001 году производство наркотиков в Афганистане увеличилось в 40 раз. Раньше, каким бы жестоким ни было движение «Талибан», оно запрещало выращивать мак по религиозным соображениям, поэтому производство наркотиков было незначительным. Когда в страну вторглись США и их союзники, афганцам разрешили выращивать мак в надежде завоевать их любовь и доверие. Циничнее способа не придумать. Коалиция настаивала, что производство опиума дает афганским фермерам средства к существованию. Но оно же уносит жизни, в том числе и жизни тысяч детей.
Сейчас около 300 тыс. детей в Афганистане принимают наркотики.
В одной из афганских семей три женщины принимают опиум, героин и марихуану. Они дышат опиумом в лицо своим детям, чтобы те засыпали, а взрослые могли удовлетворить свою потребность в наркотиках. Они дают марихуану самым маленьким. Сначала они покупают наркотики и только потом еду. Если взрослые не могут найти деньги на наркотики, они пытаются продать собственных детей или заставляют их заниматься попрошайничеством. (с)
kottigr1 21 декабря 2018 | 09:40
kit07_12: Так это ты привираешь. 85% всех маковых полей и производства наркотиков находится на территории Афганистана на подконтрольных "Талибану" землях.
Эта та самая группировка, которой РФ помогает оружием для их борьбы против США.
kit07_12 21 декабря 2018 | 09:45
kottigr1: //85% всех маковых полей и производства наркотиков находится на территории Афганистана на подконтрольных "Талибану" землях. //
Да ты шо. Почему ж американская коалиция не уничтожит их с воздуха? Попросту не сожжет? Они ведь их видели, раз насчитали 85%. Так шо мешает пиндосам их сжечь? Наверное, пиндосы в доле в ними)))
kottigr1 21 декабря 2018 | 09:55
kit07_12: «90% посевных площадей находится в провинциях на Юге, Севере и Северо-Востоке страны, то есть, на территории самых необеспеченных с точки зрения безопасности регионов, не контролируемых правительством Афганистана и силами международного контингента», — управление ООН по наркотикам и преступности.
В этой истории есть и третья сторона — внутреннее потребление, каждый 5-й афганец — наркоман. По данным ООН с 2005 по 2009 года количество героиновых наркоманов возросло на 140%, и это только официальные данные. По словам местных жителей, из более чем 25 млн человек населения Афганистана порядка 5 млн — наркозависимы в той или иной степени. Другими словами каждый 5-й афганец — наркоман, эти данные подтверждают и представители властей.
Что бы победить наркотрафик в Афганистане, придется уничтожить каждого 5-го жителя этой страны.
kit07_12 21 декабря 2018 | 10:03
kottigr1: //90% посевных площадей находится в провинциях на Юге, Севере и Северо-Востоке страны, то есть, на территории самых необеспеченных с точки зрения безопасности регионов, не контролируемых правительством Афганистана и силами международного контингента»//
На юге, севере и северо-востоке? то есть со всех сторон практически? Так шо там пиндосы ваще контролируют, в таком случае, если Талибан их со всех сторон окружил?
//По данным ООН с 2005 по 2009 года количество героиновых наркоманов возросло на 140%, и это только официальные данные.//
Так это я тебе и говорю. При твоих любимых пиндосах Афган превратился в наркомана №1 в мире. Такого не было ни при СССР, ни при талибах.
//Что бы победить наркотрафик в Афганистане, придется уничтожить каждого 5-го жителя этой страны. //
Ну и кто виноват в том, что так случилось? Кто позволил этому произойти, ась?
kottigr1 21 декабря 2018 | 10:10
kit07_12: Чудо.. Если бы США не влезли бы в свое время в Афганистан, то ещё с 10 лет назад вся территория Афганистана представляла бы из себя одно огромное маковое поле, заселенное на 100% героиновыми наркоманами.
vlabumur 21 декабря 2018 | 09:40
kit07_12: В одной из афганских семей три женщины принимают опиум, героин и марихуану.
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И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
: Гм… Да ведь других нет:
Вот никаких и не читайте. (С)
kit07_12 21 декабря 2018 | 09:48
vlabumur: Вот тебе британская газета. BBC называется:
"Афганистан, где производится 90% мировых опиатов, вышел на первое место в мире по числу наркозависимых на душу населения: из 35 миллионов афганцев уже более миллиона "подсели" на героиновую иглу.
В центре афганской столицы, на каменистых берегах реки Кабул собираются наркоманы. Покупают и вкалывают себе дозы героина прямо тут же, средь бела дня.
С десяток мужчин и подростков сидят на корточках, разбившись на пары. Среди них есть и вполне образованные люди - врач, инженер и переводчик.
Тарик Сулейман из местной благотворительной организации приходит сюда регулярно. Он пытается убедить наркоманов в необходимости лечения.
"Мы и так теряем наших детей в результате нападений смертников, ракетных и бомбовых ударов. Но теперь наших соотечественников убивает другая разновидность терроризма - наркозависимость", - говорит он."
vlabumur 21 декабря 2018 | 10:37
kit07_12: Вот тебе британская газета.
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Вот никаких и не читайте. (С)
agamasat 21 декабря 2018 | 10:00
Трамп освобождает поле действий для своего другана Путена?
blindpew_33 21 декабря 2018 | 10:17
agamasat: скорее для Эрдогана при поддержке Нетаньяху. Пусть они тратятся.
blindpew_33 21 декабря 2018 | 10:05
Совершенно правильные решения.
Войны в этих местах изначально безнадёжны, бесконечны и бесцельны, а денег требуют уйму.
Ещё Обама 11 лет назад обещался это сделать, да так и не сделал. Трамп оказался решительнее, а главное - в точности старается выполнять все предвыборные обещания, что нетипично для каких-либо президентов. Каков будет результат - другое дело, посмотрим.
detul 21 декабря 2018 | 10:21
Демократические американцы как обычно предали своих протеже. Теперь курдов будут утюжить турки. Быстро и без проблем в виде американских советников.