Треть проверенного в Шотландии элитного виски оказалась подделкой
Как сообщает ВВС, проверка проводилась по заказу компании, которая оказывает посреднические и консалтинговые услуги покупателям.
Всего эксперты проверили 55 бутылок, случайным образом выбранных на аукционах, в частных коллекциях и у розничных продавцов. Поддельный виски оказался более чем в 20 бутылках.
Комментарии6
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buzukin074 21 декабря 2018 | 09:19
vitaly_qa22:
Разве может быть настоящим вискарь Macallan 18-летний :)? Да его производят в количестве 100 (ста) железнодорожных цистерн в год! Амортизатор, креозот, рекламный промыватель для гуманитарных мозгов - вот она и готова, легенда из Хайленда :) Этот напиток - как молоко не из коровы, как чеддер из пальмы. Нет, господа хвастуны - только ручная работа и хендмейк! Ну а вы... Пейте все на свете, глупые взрослые дети! А лучше почешите репу - и отчего это у вас мозги такие чистые и ясные :)
vikwlad 21 декабря 2018 | 09:24
На этих 20 бутылках с фальшивым виски не было написано, что сделано в России?
timbuktu 21 декабря 2018 | 09:09
это последствия того.что дочка патриота россии железняка вышла замуж за члена нато шотландца
koleg197 21 декабря 2018 | 09:10
остальное оказалось обычным шотландским самогоном)
mppv 21 декабря 2018 | 09:19
Элитный сивушный самогон? Подделывают бодягой (смесью) из высококачественного спирта, чистейшей воды и безвредных красителей с карамелью?
in_cat_we_trust 21 декабря 2018 | 09:32
mppv: ректификат и дистиллят это разные вещи, если уж и бодяжат, то скорее всё-таки тоже самогоном, но без должной выдержки