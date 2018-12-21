Треть проверенного в  Шотландии элитного виски оказалась подделкой

Как сообщает ВВС, проверка проводилась по заказу компании, которая оказывает посреднические и консалтинговые услуги покупателям.

Всего эксперты проверили 55 бутылок, случайным образом выбранных на аукционах, в частных коллекциях и у розничных продавцов. Поддельный виски оказался более чем в 20 бутылках.