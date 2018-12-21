Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте основателя фонда «Хэрмитадж Кэпитал» Браудера
Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте основателя фонда Хэрмитадж Кэпитал Уильяма Браудера. Его обвиняют в создании преступного сообщества. Бизнесмена объявили в международный розыск.
Комментарии17
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jurmak 21 декабря 2018 | 08:55
Опять? Достойная замена Березовского
luger_max_otto 21 декабря 2018 | 09:01
Тем, кто еще верит путинской пропаганде, нужен образ врага. А фамилия Браудер для такого образа очень даже подходящая...
kottigr1 21 декабря 2018 | 09:09
luger_max_otto: "Бизнесмена объявили в международный розыск"
Будут искать среди народов Мордовии, Якутии и Дагестана ?
otets_zvezdonyi 21 декабря 2018 | 09:22
kottigr1: международный это значит в Науру, Вануату и Венесуэле
ura_123 21 декабря 2018 | 09:32
kottigr1: И чечении)))
vikwlad 21 декабря 2018 | 09:09
Этим дуракам больше заняться нечем? С таким же успехом они могли бы заочно арестовать какого-нибудь марсианина.
sim 21 декабря 2018 | 08:56
Значт, реально насолил кремлевской мафии...
ivfn 21 декабря 2018 | 08:58
sim:
Браудер насоил? Вы изучите его биографию ,а уж потом какашки мечите
daos013 21 декабря 2018 | 08:59
А ПОЧЕМУ В УБИЙСТВЕ БОРИСА АБРАМОВИЧА, РОССИЮ ДО СИХ ПОР НЕ ОБВИНИЛИ? АСЬ? не доработка...
in_cat_we_trust 21 декабря 2018 | 09:27
daos013: доаськаешься, пришлют к тебе шпили-вили с шарфиком
johnywalker 21 декабря 2018 | 09:03
А убийц Магнитского наградили и повысили в звании
tetriz 21 декабря 2018 | 09:06
Ну теперь осталось арестовать его где-нибудь на Лазурном Берегу или в Баден-Баден, и экстрадировать в РФ.
pepetz 21 декабря 2018 | 09:18
Дырку от бублика вы получите, а не Шарапова!
in_cat_we_trust 21 декабря 2018 | 09:20
Дырку ты от бублика получишь, а не Браудера! А теперь - Плешивый! Я сказал - Плешивый!
puteshestvennik 21 декабря 2018 | 09:28
Заочный арест это все-таки слабовато для пропагандистских целей. Я думаю чтобы усилить эффект скоро введут заочное тюремное заключение и,как исключительная мера, заочное отрубание головы. Для чего будут использоваться специально изготовленные по заказу ФСИН куклы.
romantik56 21 декабря 2018 | 09:37
puteshestvennik: На электронной гильотине?..
ura_123 21 декабря 2018 | 09:30
Опять в розыск? В международный??? По линии Интерпола))))
Снова жгут напалмом)))