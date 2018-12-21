В случае размещения в Европе ракет США средней и меньшей дальности, Россия возьмет пусковые установки США под прицел

В случае размещения в Европе американских ракет средней и меньшей дальности, Россия возьмет американские пусковые установки под прицел. Об этом заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Россия будет вынуждена создать паритет. Как объяснил Песков, именно это Владимир путин имел в виду, когда произнес фразу «пусть потом не пищат» на состоявшейся накануне пресс-конференции.