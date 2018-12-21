В случае размещения в Европе ракет США средней и меньшей дальности, Россия возьмет пусковые установки США под прицел
В случае размещения в Европе американских ракет средней и меньшей дальности, Россия возьмет американские пусковые установки под прицел. Об этом заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Россия будет вынуждена создать паритет. Как объяснил Песков, именно это Владимир путин имел в виду, когда произнес фразу «пусть потом не пищат» на состоявшейся накануне пресс-конференции.
Комментарии18
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vasyakirin 21 декабря 2018 | 08:51
Если лобковых вшей РФ начнет шашкой рубить...
примерно так и с ракетами летящими к приграничной территории РФ.
hohlomor_ce_garno 21 декабря 2018 | 08:55
vasyakirin: Причем тут ракеты , пистанут по площадям откуда они выпущены и делов то ! А летящие ракеты это уже ПВО !)
e_mae 21 декабря 2018 | 09:14
Под прицел, точно. Это тот самый прицел с помощью которого СССР приказал долго жить. Умный делает выводы из чужих ошибок, а дурак не делает из своих. В добрый путь, земля колом.
taglit 21 декабря 2018 | 10:22
e_mae: а прицел спиртом протирали? - нет?, - что, выпили уже?
vasyakirin 21 декабря 2018 | 09:04
hohlomor_ce_garno: вся проблема что эти площади на границе РФ и половина радиуса поражения как раз придется на Воронеж...
in_cat_we_trust 21 декабря 2018 | 09:22
hohlomor_ce_garno: батуты на готове? Не все пружины попистили ещё?
vezdehod1 21 декабря 2018 | 09:29
Так в США и Европе свои "СНАЙПЕРЫ" найдутся.
timbuktu 21 декабря 2018 | 08:56
папа песков даже дочу пескову в её париже на мушке держать будет?
luger_max_otto 21 декабря 2018 | 09:07
Это будет одним из инструментов воздействия Шойгу на Пескова.
midnightblues 21 декабря 2018 | 08:57
бред
sim 21 декабря 2018 | 08:58
Гонка вооружений - это хорошо. Действенное лекарство от разных тоталитарных режимов. Совок вылечила - и путинок вылечит ))
ivar1964 21 декабря 2018 | 09:08
//«Операция очень и очень тщательно подготовлена; скажем, если 38 снайперов, то каждому снайперу определена цель, и он всё время видит эту цель»// (Ельцин, Кизляр).
Все помнят, чем закончилась "тщательно подготовленная" операция?
punyoshohlai 21 декабря 2018 | 09:27
ivar1964: Все помнят, чем закончилась "тщательно подготовленная" операция?
Ясак зеленью.
unprejudiced 21 декабря 2018 | 09:12
России достаточно договориться с Венесуэлой о размещении там нашей военной базы которую укомплектовать ракетами, в том числе ядерными и всё, пендосы от страха сразу лапки к верху поднимут
timbuktu 21 декабря 2018 | 09:21
unprejudiced: я совершенно не понимаю.почему вы сидите здесь,а не в генштабе,миде и в бочаровом ручье?!
vikwlad 21 декабря 2018 | 09:21
unprejudiced:
Когда СССР на Кубе разместил свои ракеты, то после первых же прозрачных намёков от США поднял лапки именно СССР и убрал свои ракеты с Кубы.
polikarpich 21 декабря 2018 | 09:26
unprejudiced: Хотите Венесуэлу окончательно добить? Почему же вы так ненавидите всё человечество? :-(
grs_alx_112018 21 декабря 2018 | 09:42
Кажется Украине давали гарантии целостности и еще какойто лабуды в обмен на не размещение ЯО
Европа поправеет малость, поумнеет - и эту правую Европу не покрутишь на газовой трубе, а от Кенга до Владика Рашковань накроется чучхе. И лет так через сто появится новая возможность перехода из Рашковани в Россию.