Администрация США рассматривает возможность существенного сокращения своего воинского контингента в Афганистане
Этот процесс может начаться уже через несколько недель, — сообщает газета Уолл-Стрит Джорнал, ссылаясь на свои источники.
Американские военные находятся в Афганистане с 2001 года. Сейчас их в этой стране более 14 тысяч.
В среду Дональд Трамп объявил о предстоящем выводе американских войск из Сирии. Накануне стало известно, что глава Пентагона Джеймс Меттис подал в отставку из-за разногласий с Дональдом Трампом.
Комментарии3
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daos013 21 декабря 2018 | 08:45
Интересно девки пляшут! А контроль наркоты на кого оставят?)
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 08:50
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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creta 21 декабря 2018 | 08:54
Драпают америкосы отовсюду: из Сирии, теперь из Афганистана. А теперь вопрос хохлам бандеровским: Как думаете, будет Америка за вас заступаться, когда доблестная Красная Армия войдёт в Киев и будет вас паскуд вешать на столбах?