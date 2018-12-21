МВД предлагает предоставить полицейским дополнительные полномочия для проведения досмотра
Подготовлен соответствующий проект поправок. Сейчас документ находится на стадии независимой антикоррупционной экспертизы.
Речь идет о досмотре граждан в том случае, если есть основания полагать, что они скрывают при себе краденое.
Как сообщает портал Медуза, полицейские также хотят иметь право вскрывать автомобили в случае угрозы находящимся в них людям или в том случае, если в машине заблокировался преступник.
Комментарии7
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sim202_ 21 декабря 2018 | 08:39
В стране что - чрезвычайное положение?
Или военное время?
Не слишком ли много полномочий опричнине?
vasyakirin 21 декабря 2018 | 08:42
sim202_: досматривать, все дырки позволят?
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 08:50
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
j_partizan 21 декабря 2018 | 08:43
И это всё вместо того, чтобы наводить плрядок в руководстве МВД?
Наглость в перемешку с тупостью.
timbuktu 21 декабря 2018 | 08:44
подозреваю,что после принятия такого решения в стране резко возрастёт число подозрительных симпатичных женщин
ansh 21 декабря 2018 | 08:59
timbuktu: Личный досмотр проводится лицами одного пола.
forward 21 декабря 2018 | 08:44
Если вдуматься в этот текст, то непонятно зачем нам была нужна полиция до этого закона.
Они ничего не могли!