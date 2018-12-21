МВД предлагает предоставить полицейским дополнительные полномочия для проведения досмотра

Подготовлен соответствующий проект поправок. Сейчас документ находится на стадии независимой антикоррупционной экспертизы.

Речь идет о досмотре граждан в том случае, если есть основания полагать, что они скрывают при себе краденое.

Как сообщает портал Медуза, полицейские также хотят иметь право вскрывать автомобили в случае угрозы находящимся в них людям или в том случае, если в машине заблокировался преступник.