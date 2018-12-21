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08:31, 21 декабря 2018

МВД предлагает предоставить полицейским дополнительные полномочия для проведения досмотра

Подготовлен соответствующий проект поправок. Сейчас документ находится на  стадии независимой антикоррупционной экспертизы.
Речь идет о  досмотре граждан в том случае, если есть основания полагать, что они скрывают при себе краденое.
Как сообщает портал Медуза, полицейские также хотят иметь право вскрывать автомобили в случае угрозы находящимся в них людям или в том случае, если в машине заблокировался преступник.

Комментарии

7

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sim202_ 21 декабря 2018 | 08:39

В стране что - чрезвычайное положение?
Или военное время?
Не слишком ли много полномочий опричнине?

vasyakirin 21 декабря 2018 | 08:42

sim202_: досматривать, все дырки позволят?

vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 08:50


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От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









j_partizan 21 декабря 2018 | 08:43

И это всё вместо того, чтобы наводить плрядок в руководстве МВД?
Наглость в перемешку с тупостью.

timbuktu 21 декабря 2018 | 08:44

подозреваю,что после принятия такого решения в стране резко возрастёт число подозрительных симпатичных женщин

ansh 21 декабря 2018 | 08:59

timbuktu: Личный досмотр проводится лицами одного пола.

forward 21 декабря 2018 | 08:44

Если вдуматься в этот текст, то непонятно зачем нам была нужна полиция до этого закона.
Они ничего не могли!

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