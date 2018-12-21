Преображенский суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте генерального директора хлебозавода «Черкизово» Соловьева
Преображенский суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте генерального директора хлебозавода «Черкизово» Яна Соловьева — его обвиняют по делу о невыплате заработной платы. По версии следствия, он не выполнял свои обязанности из корыстной заинтересованности, что повлекло тяжкие последствия.
В ходе допроса Соловьев частично признал вину.
Работники хлебозавода накануне начали получать деньги. Одна из работниц, Мария Бабасиева, рассказала об этом в эфире РБК.
По данным столичного управления СКР, на данный момент работникам Черкизово выплатили более 700 тысяч рублей. Зарплату на заводе не выплачивали с августа.
Комментарии2
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vasyakirin 21 декабря 2018 | 08:39
А г-н Путин, со всей страной так поступил, и чо...?
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 08:49
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.