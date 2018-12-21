Путин: Из-за роста активности зарубежных спецслужб необходимо закрыть доступ к секретной информации,
Из-за роста активности зарубежных спецслужб необходимо закрыть доступ к секретной информации, — об этом Владимир Путин заявил на торжественном вечере в честь Дня органов безопасности.
Путин также призывал быстро реагировать на посягательства на конституционный строй в стране.
Комментарии9
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sim202_ 21 декабря 2018 | 08:37
Что такое "Конституционный строй в России",
если власть не исполняет саму Конституцию?
А опричникам -
карт-бланш.
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 08:50
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
cromwel 21 декабря 2018 | 08:39
Не дадим всяким козлам покушаться на наш конституционный строй! Сами только нарушать будем.
forward 21 декабря 2018 | 08:41
Закрыть доступ к СЕКРЕТНОЙ информации. У нас что секретная информация открыта? Это преступление. Может она не секретная? И ее надо тоже закрыть? Но это тоже преступление!
timbuktu 21 декабря 2018 | 08:41
прогноз погоды на завтра в категорию гостайны включат?
kazlevich1949 21 декабря 2018 | 08:46
Главная секретная информация России - это таки курс рубля к доллару и фунту: "Дадим в "табло" курсу "бакса"!!!
А остальная вся секретная информация России делается в Одессе, на Дерибасовской улице...
alo0000 21 декабря 2018 | 08:47
Какой то каламбур. «Кто не спрятался, я - не виноват».
astlire 21 декабря 2018 | 08:47
табло с курсами валют к" деревянному",- закрыли потому что это "секретная информация"?
ddd48 21 декабря 2018 | 08:51
Дааааа- уж.