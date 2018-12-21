Путин: Из-за роста активности зарубежных спецслужб необходимо закрыть доступ к  секретной информации,

Из-за роста активности зарубежных спецслужб необходимо закрыть доступ к секретной информации, — об этом Владимир Путин заявил на торжественном вечере в честь Дня органов безопасности.

Путин также призывал быстро реагировать на посягательства на конституционный строй в стране.