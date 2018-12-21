«Кузбасс» теперь второе название Кемеровской области
За изменения в местные законы проголосовали т в Совете Народных депутатов.
Кузбасс остается наиболее популярным названием среди населения, — отмечают депутаты. Теперь власти региона должны направить обращение к президенту России, чтобы он своим указом внес изменения в статью Конституции, в которой перечисляются регионы. После этого инициатива вступит в силу.
Комментарии7
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timbuktu 21 декабря 2018 | 08:26
новый синоним халвы?
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 08:27
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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timbuktu 21 декабря 2018 | 08:30
vitaly_qa22: ты лоханулся: мне по сотне тыщ капает каждые полминуты
vezdehod1 21 декабря 2018 | 08:36
От этого названия добыча угля нее увеличится и жить станет не лучше.
mmm_333 21 декабря 2018 | 08:34
Ну надо же! А чего не Амангельды ? Тьфу, гадость какая....
neyexo 21 декабря 2018 | 08:45
Лучше Кузбасская ...
cromwel 21 декабря 2018 | 08:52
Да ладно! Назвал бы сразу Эльдорадо или Куршавель. А людям на лица всем надеть маски со счастливой улыбкой.