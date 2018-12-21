Сенатором от Приморья вновь назначена Светлана Горячева
Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяко. Горячева была наделена полномочиями сенатора в 2014 году,
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Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяко. Горячева была наделена полномочиями сенатора в 2014 году,
Комментарии6
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vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 08:27
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vezdehod1 21 декабря 2018 | 08:33
Прокурорские кадры решают всё.
ivfn 21 декабря 2018 | 08:41
vezdehod1: Уж песок из задницы сыплется ,а она все на посту. Ей уж 71 год .
Прикольно. Детей у нее нет , Девичья фамилия — Бездетко
Во как.
mmm_333 21 декабря 2018 | 08:32
Тварь
amderma 21 декабря 2018 | 08:38
..все по понятиям! смотрящего назначит сходняк и все будет в ёлочку!
...а Вы выборы...какие выбору на руси в 15 веке...?
на дворе опричнина расцвела а Вы выборы!
timbuktu 21 декабря 2018 | 08:38
оклад какой?