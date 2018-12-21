Совет Федерации завершит осеннюю сессию рассмотрением более ста вопросов
В числе законов – декриминализация ответственности за лайки и репосты, об отмене национального роуминга и об ответственном обращении с животными.
Как отмечает ТАСС, сенаторов, которые будут выступать с докладами, просили быть лаконичными. Завершится сессия верхней палаты парламента концертом оркестра Росгвардии и фуршетом.
Комментарии1
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