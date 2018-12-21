Совет Федерации завершит осеннюю сессию рассмотрением более ста вопросов

В числе законов – декриминализация ответственности за лайки и репосты, об отмене национального роуминга и об ответственном обращении с животными.

Как отмечает ТАСС, сенаторов, которые будут выступать с докладами, просили быть лаконичными. Завершится сессия верхней палаты парламента концертом оркестра Росгвардии и фуршетом.