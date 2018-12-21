Дональд Трамп и глава Пентагона Джеймс Меттис расходились во мнениях по ряду вопросов
Так пресс секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала отставку главы военного ведомства США. По ее словам, у Трампа и Меттиса, несмотря на произошедшее, остаются хорошие отношения.
О том, что глава Пентагона уйдет в отставку в конце февраля, Дональд Трамп написал в Твиттере. Он также пообещал вскоре представить кандидатуру нового министра
Меттис занимал свой пост с 20 января 2017 года.
Комментарии3
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vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 08:28
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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ajsenev 21 декабря 2018 | 08:56
Этот гигант мысли, похоже, уже успел по разу поменять всю команду. Бедаааа, и не только для Штатов.
kazlevich1949 21 декабря 2018 | 08:41
"Для старого умиравшего Рокфеллера издавали специальную газету, заполненную вымышленными новостями. Некоторые страны в состоянии издавать такие газеты не только для миллиардеров, но по сей день и для всего населения" - Ежи Лец..
Ну таки как только Буш старший издох, так и сразу у Дональда Трампа с главой Пентагона стали расходится мнения по ряду вопросов... я таки думаю что нашему Владимиру Владимировичу, нашему "наследнику Путти" Толстяка Буша "послабления" грядут? Не сомневаюсь, ты удивишься, если и корова вдруг заговорит по-английски. Но поверь мне: на десятый раз тебя бы уже раздражало ее далекое от оксфордского произношение. Конечно, если бы ты разбирался в этом…