Дональд Трамп и глава Пентагона Джеймс Меттис расходились во мнениях по ряду вопросов

Так пресс секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала отставку главы военного ведомства США. По ее словам, у Трампа и Меттиса, несмотря на произошедшее, остаются хорошие отношения.

О том, что глава Пентагона уйдет в отставку в конце февраля, Дональд Трамп написал в Твиттере. Он также пообещал вскоре представить кандидатуру нового министра

Меттис занимал свой пост с 20 января 2017 года.