Треть элитного виски из Шотландии оказалась подделкой
Как сообщает BBC, 21 из 55 бутылок дорогого алкоголя либо оказались «откровенной подделкой», либо не были дистиллированы в указанном году. Бутылки отбирались случайным образом на аукционах, в частных коллекциях и у розничных продавцов.
Комментарии5
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ukov 21 декабря 2018 | 08:22
Что Скрипали траванулись виски?
И британцы пьют стекломой!
vezdehod1 21 декабря 2018 | 08:47
Алексей Алексеевич, это по вашей части.- лично я употребляю просто Виски.
panpronas 21 декабря 2018 | 08:25
Эта новость – спецом для Венедиктова, чтоб не сильно мучился от запрета врачей алкоголь употреблять?
avp235 21 декабря 2018 | 08:53
panpronas:
Здесь речь идет о коллекционном материале, а не бухлу из лавки, поэтому глупые шутки не уместны. А что касается подделок в коллекциях, то это прибыльный бизнес и существовал всегда.
kazlevich1949 21 декабря 2018 | 08:49
Виска... Джони Йокер... так у нас в сельпо его навалом! И там же диалог: Жинсы е-е? Ни, тика чухасы... Звертайте.