Космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев стали свидетелями по делу об отверстии в корабле «Союз»
Следователи уже взяли с них показания, сообщает источник РИА. Прокопьев и Артемьев были единственными россиянами на борту МКС в конце августа, когда произошла утечка воздуха из-за отверстия в обшивке пристыкованного корабля. В Роскосмосе заявили, что его просверлили. Где именно это произошло — на земле или на орбите, пока точно не установлено. На борту станции также находился немецкий астронавт и трое американцев.
Комментарии5
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kir_pich_101 21 декабря 2018 | 08:09
Свидетелем считается человек, который видел само преступление.
А они видели просто дырку.
timbuktu 21 декабря 2018 | 08:28
kir_pich_101: и они с развратными намерениями подглядывали в неё за космосом!
vasyakirin 21 декабря 2018 | 08:37
timbuktu: А чо астронавтов отпустили?
Если космонавты свидетели, диверсанты должны сидеть в тюрьме РФ!
timbuktu 21 декабря 2018 | 08:52
vasyakirin: их не отпустили - их через эту дырку вытолкнули с корабля во вселенную
vezdehod1 21 декабря 2018 | 08:42
kir_pich_101:
Свидетелем считается человек, который видел само преступление.
А они видели просто дырку.
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Интересно...А кто же виновник "торжества" и почему он до сих пор не задержан?