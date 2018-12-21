Песков: Россия возьмет под прицел американские ракеты, если они будут размещены в Европе
Это заявил поздно вечером пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В эфире «Первого канала» он прокомментировал слова Владимира Путина об угрозе ядерной войны после выхода США из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Накануне президент заявил, что если Вашингтон выйдет из соглашения, то ситуация может стать непредсказуемой. В свою очередь, США и их союзники по НАТО обвиняют Россию в нарушении договора о ракетах.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
plidurok Андрей Филимонов 21 декабря 2018 | 08:13
"Россия возьмет под прицел американские ракеты" Наведет указательный палец и прищурит левый глаз?
vezdehod1 21 декабря 2018 | 08:38
"В Чечне находятся 33 (тридцать три) снайпера и они всё взяли под свой контроль"
Б.Н Ельцин.
pattrick1 21 декабря 2018 | 08:13
Песков: Россия возьмет под прицел американские ракеты, если они будут размещены в Европе...
Зачем нам их ракеты, возьмите под прицел города и сёла Америки, Евросоюза, Канады, Австралии, Украины, Грузии и Израиля.
alo0000 21 декабря 2018 | 08:18
pattrick1: В Евросоюзе нет сел, как и «грибных лесов». Бандерлоги прильнули к удаву?
pattrick1 21 декабря 2018 | 08:25
alo0000:
Красивые города и села Европы
В странах Европы есть немало сел, которые по оригинальности своей архитектуры не уступают столичным памятникам, а невероятно живописная природа вокруг них способна вызвать неподдельный восторг даже у опытных путешественников...
astlire 21 декабря 2018 | 08:28
pattrick1:
по тебе, статья ук рф плачет за разжигание войны.
pattrick1 21 декабря 2018 | 08:30
astlire:
По мне статья плачет или по Д.Пескову?
alehan22747 21 декабря 2018 | 08:28
письков пусть берет чего хочет под прицел...главное бы не забыл про свою квартиру в порше тауер в north Miami beach:))) вся эта болтовня и надувание дряблых ботоксных щечек- продукт местного потребления и для местной ваты:)))
daos013 21 декабря 2018 | 08:30
pattrick1: Они уже под прицелом)
ostapba 21 декабря 2018 | 08:31
ЗаяПесков??
А его Ная?
Кошка уже даже??
frauava17 21 декабря 2018 | 08:32
"Это заяПресс-секретарь Путина прокомментировал его слова" - ну прекрасно же! Песков действительно Зая )))
dominator13 21 декабря 2018 | 08:34
Песков Навкину двухстволку нацелит на ракеты.
Глумятся они парни над нами,врут твари,воруют и глумятся
buzukin074 21 декабря 2018 | 08:38
Просто нужно гейропейцам каждый день капать на мозги и обещать превентивный удар термобарическим оружием и показывать, как они все сгорят в адских муках! Мозги им уже промыли, они представляют Россию страшной и ужасной - а тут еще капельку добавить осталось - но! Каждый день, каждый день! И говорить - а вот если вы американцев прогоните, то помилуем и дадим нефть и газ бесплатно! Обманем канешна, но так уж заведено в этом мире - обманывай, запугивай, покупай, если не можешь добиться силой :)
Ну а для самых упертых тоже есть средство - превентивный ядерный удар. Можно просто пугать, а можно и врезать - они никогда не узнают, какая карта у нас на руках :) Отвечать засцут - им очень много есть чего терять, не то што нам... Так шта впендюрим.
А ну - пошли нах из Гейропы! Не то разутюжим колыбель фашизма еще раз :)
piter_ug 21 декабря 2018 | 08:43
Ну тогда-то уж точно воронежцам надо будет уезжать из Воронежа.