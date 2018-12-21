Страны ОБСЕ призвали Россию расследовать случаи жестоко преследования правозащитников, юристов и геев в Чечне

В ОБСЕ представили доклад о тяжких нарушениях прав человека в Чечне. Расследование провели в рамках так называемого «Московского механизма». Его применяют в случае, когда появляются основания полагать что одна из стран-членов ОБСЕ нарушает обязательства. Людей в Чечне травят и преследуют, незаконно арестовывают или задерживают, пытают, в том числе электрическим током, приводит содержание доклад Новая газета. Его подготовил австрийский профессор Вольфган Бенедек. Особенное внимание уделено преследованию гомосексуалов. В республике под руководством Рамзана Кадырова есть так называемые секретные тюрьмы, где пытают геев, убеждён автор доклада.

Кампанию против них он связывает с позицией как чеченских, так и федеральных властей. И ставит в один ряд главу республики Кадырова с министром юстиции России Коноваловым. Отмечается, что задержанные до суда по мере пресечения лишены помощи юристов. Родственники тех, кого преследуют силовики вынуждены отвечать за своих близких. В докладе говорится и о коррупции силовых структур Чечни. Если Россия не захочет расследовать нарушения прав человека в Чечне должно быть проведено независимое расследование вплоть до доведения дел до Международного уголовного суда в Гааге, говорится в рекомендациях к докладу. ПАСЕ в июне приравняла преследование геев в Чечне к военным преступлениям. И призвала расследовать эти трагические случаи.