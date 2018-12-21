Полиция и военные больше суток не могут сбить дроны, из-за которых закрыт лондонский аэропорт Гатвик
Вечером беспилотники даже активизировались, сообщил телеканалу Sky News главный операционный директор Крис Вудраф. По его словам, в общей сложности вылететь не смогли 120 тысяч пассажиров. Аэропорт был закрыт еще в ночь на четверг из-за нескольких дронов. Ожидается, что Гатвик возобновит работу утром. Найти тех, кто управляет аппаратами, пока не удалось.
Комментарии6
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liquidsky__ 21 декабря 2018 | 07:51
Лошары, однако! )
russky77 21 декабря 2018 | 08:02
Ну вот может же почта россии! Только не там, где надо. Только потом выяснится, что эти дроны были куплены на али за рубли
krs_sk 21 декабря 2018 | 08:03
У нас как-то немаленький дрон был перехвачен большой птицей, такая дрянь летучая )
cromwel 21 декабря 2018 | 08:05
Пусть к нашему Вовану обратиться. У того типа ракеты на 10 махов супер-пупер. Только кнопку нажмет у себя в Москве как над аэропортом небо будет чистым. Снайпер однако!
vladimir1_57 21 декабря 2018 | 08:19
Вся британская военная техника старый хлам.
Весь военный бюджет годами пилят.
kazlevich1949 21 декабря 2018 | 08:55
Фейки встали на "крыло"???