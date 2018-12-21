Полиция и военные больше суток не могут сбить дроны, из-за которых закрыт лондонский аэропорт Гатвик

Вечером беспилотники даже активизировались, сообщил телеканалу Sky News главный операционный директор Крис Вудраф. По его словам, в общей сложности вылететь не смогли 120 тысяч пассажиров. Аэропорт был закрыт еще в ночь на четверг из-за нескольких дронов. Ожидается, что Гатвик возобновит работу утром. Найти тех, кто управляет аппаратами, пока не удалось.