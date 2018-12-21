Глава Пентагона заявил, что уходит в отставку из-за разногласий с Дональдом Трампом
В опубликованном письме Джеймс Мэттис написал, что США должны проявлять уважение к союзникам и быть недвусмысленными в отношениях с Россией и Китаем. Генерал был против решения Трампа вывести войска из Сирии, отмечает источник агентства Reuters. Президент США сообщил, что Мэттис покинет свой пост в феврале. Замглавы комитета Сената по разведке демократ Марк Уорнер написал в своем «Твиттере», что Мэттис был островом стабильности среди хаоса администрации Трампа.
Комментарии3
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olga__k 21 декабря 2018 | 08:06
vitaly_qa22: совсем что ли?
djuga 21 декабря 2018 | 08:29
Всё пытаюсь вспомнить сколько человек ранга и уровня главы Пентагона подали в отставку из-за несогласия или разногласий с президентом России, и ничего в голову не приходит...
Разве что Кудрин, но там было несогласие с премьером.
plidurok Андрей Филимонов 21 декабря 2018 | 08:09
Коварный план России в действии: в связи с нехваткой кадров, Трамп будет вынужден пригласить на службу в Пентагон наших генштабистов, способных любую армию развалить.