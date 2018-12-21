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07:45, 21 декабря 2018

В Кремле заявили, что отношения России и США стали жертвой провокации Украины в Керченском проливе

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, украинскому президенту Петру Порошенко нужно любыми способами нарабатывать себе рейтинг перед выборами, передает «Интерфакс». В эфире Первого канала Песков отметил, что возможно дальнейшее обострение ситуации. Между тем, США и их союзники по НАТО ранее называли неприемлемым применение силы со стороны России в Керченском проливе и призвали освободить задержанных украинских моряков.

Комментарии

12

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midnightblues 21 декабря 2018 | 07:52

Провокация была однозначно
Но ведь идиоты на нее попались

luger_max_otto 21 декабря 2018 | 08:02

Да не было провокации. Вчера Путин понес на публике полную ахинею про записи в журналах- "скрытно проникнуть". Ну не бывает записей в журналы принципиально невыполнимых команд. А была истерика чекистского сброда, приведшая под конец к стрельбе в нейтральных водах. К пиратству, попросту.

andreyoo 21 декабря 2018 | 08:31

luger_max_otto: А какой была цель заплыва?
Если бы целью было дойти до Мариуполя, надо было поступать как в прошлый раз. Жошли же. И даже немножко погордились перемогой.
А если целью было огрести по шее, чтоб потом скулить и жалиться, то всё правильно сделали.

barukh_buzauskas 21 декабря 2018 | 08:22

midnightblues: провокация и нападение рф на корабли украины
в украинских териториальных водах около украинского крыма...

midnightblues 21 декабря 2018 | 08:29

barukh_buzauskas: luger_max_otto: Все это было просчитано-и было понятно-какая реакция будет
Удар по мордору был мощнейший

sim202_ 21 декабря 2018 | 07:54

Кто бы говорил.
Путин ради удержания власти и дутого рейтинга устроил
не только провокации на Майдане и по всей Украине,
но и оккупировал Крым. А в Керчи чисто российская провокация,
только слепой не видит.

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cromwel 21 декабря 2018 | 07:55

Можно подумать что до этого наши отношения были радужными

plidurok Андрей Филимонов 21 декабря 2018 | 08:04

Паршивому танцору всегда мешает некий парный орган.Так и здесь: Был Саакашвили, теперь к нему прибавился Порошенко.

demokratia 21 декабря 2018 | 08:09

Песков: С больной головы на здоровую.

Главные цели Кремля:
Навязать Стране криминально-фашистскую диктатуру, подавить гражданскую инициативу
Навязать Миру хаос.

vyk_usguy 21 декабря 2018 | 08:11

Да уж, при прочих провалах как то падение экономики, поражения в донбасной карательной операции против сепаратистов, отпад протестного Крыма, укрофашистик Порошенко остро нуждается в какой-нибудь "Маленькой победоносной войне" перед выборами. Пока в споске его "достижений" можно назвать автофекалию и безвиз, теперь хотя бы народонаселение может тикать из Украины всеми способами. По этой теме советую ему посмотреть хорошую американскую комедию "Хвост виляет собакой", хотя бы

felik23 21 декабря 2018 | 08:46

vyk_usguy: ***ного Крыма, укрофашистик Порошенко ост...икать из Украины вс...советую ему ***
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21 декабря 2018, пятница
Плевок в сторону Украины #1. Всего, за 395 дней - 660 плевков в украинцев..
Послужной Выкусгуя: за полтора года работы оскорблены украинцы (660 раз), мексиканцы, чёрные (2 раза), евреи (4 раза), мусульмане (много раз), белорусы, киргизы, грузины (9 раз), японцы, узбеки (2 раза), поляки (6 раз), румыны (2 раза), молдаване (2 раза), эстонцы (5 раз), болгары, армяне, татары Татарстана, "чурки", "чмо", "хачи" (2 раза), корейцы, латыши, делаверы, англичане, литовцы (5 раз), индейцы, ассирийцы, крымские татары, свидетели Иеговы, каракалпаки, карелы, азербайджанцы (2 раза), “прибалты” и президент США Обама (4 раза)...
Ксенофобия путриота-путеноида, живущeго виртуальным оплёвыванием свободной Украины.
С часу ночи до 7 утра по московскому времени, после истерики, вонючая пригожинская портянка просыхает на своём койко-месте и копит скунсовую i-слюну

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uralruss 21 декабря 2018 | 08:17

Вот дурак! Отношений нет уже давно, а керченский инцидент когда случился? Уже не знает что врать. Это говорит о том, что поле для вранья сужается и становится всё теснее.

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