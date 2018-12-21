120 тысяч пассажиров за сутки не смогли вылететь из Лондона из-за нескольких дронов
Это сообщил телеканалу Sky News главный операционный директор аэропорта Гатвик Крис Вудруф. По его словам, беспилотники продолжают летать над взлетно-посадочной полосой, несмотря на все попытки полиции и военных их сбить. Аэропорт был закрыт еще в ночь на четверг. Ожидается, что Гатвик возобновит работу утром. Найти тех, кто управляет дронами, пока не удалось.
Комментарии2
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tetriz 21 декабря 2018 | 07:40
Правительство Британии должно теперь рассмотреть вопрос о закупке комплексов С400 у РФ.
aleoko 21 декабря 2018 | 07:52
Что значит "продолжают летать"?
Дрон на электромоторах держится в воздухе максимум полчаса, если на усиленных аккумуляторах. А потом надо сажать и менять. И управляется вай-фай сигналом, что, трудно засечь источник?