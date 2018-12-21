Дональд Трамп намерен вывести войска США не только из Сирии, но и частично из Афганистана
В январе президент может объявить о сокращении числа военных в стране вдвое — с 14 тысяч до семи. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. На днях глава Белого дома объявил о начале вывода войск из Сирии. Ожидается, что это займет несколько месяцев.
Комментарии4
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vova6_let 21 декабря 2018 | 07:40
Свою задачу американские войска в афгане уже выполнили: Россия занимает 1-е место в мире по употреблению наркотиков. Рынок сбыта налажен, дальше все пойдет по "накатанной колее".
iguanodon 21 декабря 2018 | 07:52
vova6_let:Трамп ведёт себя как нормальный "отец американской нации" ⛪
alexakimfaa 21 декабря 2018 | 07:51
Текст после заголовка туповатый - кто редактирует это?..
ffonarshik 21 декабря 2018 | 08:06
Как это из Афганистана?Да еще и частично!
А за что ж тогда Обама Нобелевскую получил?За то что в подьездах ссал?