Жительница Бурятии насмерть замерзла на территории центра социальной помощи

Проводится служебная проверка, сообщили в министерстве соцзащиты населения. По данным ведомства, инцидент произошел в Улан-Удэ в ночь на 6 декабря. Поскольку в центре соцпомощи нет курилок, женщина вышла покурить на улицу и по неизвестной пока причине не смогла вернуться в здание.