Жительница Бурятии насмерть замерзла на территории центра социальной помощи
Проводится служебная проверка, сообщили в министерстве соцзащиты населения. По данным ведомства, инцидент произошел в Улан-Удэ в ночь на 6 декабря. Поскольку в центре соцпомощи нет курилок, женщина вышла покурить на улицу и по неизвестной пока причине не смогла вернуться в здание.
Комментарии5
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ostapba 21 декабря 2018 | 06:53
Заняла очередь на путинских 0,5%?? Первая с номерком.
Даже??
sokal123 21 декабря 2018 | 07:01
ostapba:Вот это и была социальная помощь по-путински . Больше этой несчастной ничего не надо. Помогли ...
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 07:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
igorrrpadlowitchs 21 декабря 2018 | 07:07
ostapba: такой помощи даже врагу не пожелаешь!
lumpy 21 декабря 2018 | 07:10
курение вредит здоровью