В Минобороны Украины назвали главной задачей создание базы ВМС в Азовском море

«Ни в коем случае не согласимся с очередной попыткой России захватить новые территории», — заявил глава ведомства Степан Полторак, передает агентство «Укринформ». Накануне президент Украины Петр Порошенко сообщил, что к побережью Азовского и Черного морей направлены десантно-штурмовые войска. Решение принято после инцидента в Керченском проливе.