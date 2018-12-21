В Минобороны Украины назвали главной задачей создание базы ВМС в Азовском море
«Ни в коем случае не согласимся с очередной попыткой России захватить новые территории», — заявил глава ведомства Степан Полторак, передает агентство «Укринформ». Накануне президент Украины Петр Порошенко сообщил, что к побережью Азовского и Черного морей направлены десантно-штурмовые войска. Решение принято после инцидента в Керченском проливе.
Комментарии3
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glotov 21 декабря 2018 | 06:55
На здоровье. Но чтоб под мостом проходить только после заявки, досмотра, разрешения.
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 07:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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ugas 21 декабря 2018 | 07:08
glotov: В "Русском словаре" на 318 стр., пятая строчка сверху, есть слово "перебьешься", с мягким знаком!