Дональд Трамп приказал подготовить план вывода половины военных США из Афганистана

Это 7 тысяч военнослужащих, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. Возможно, они начнут возвращаться домой уже через несколько недель, пишет газета Wall Street Journal. О планах Вашингтона стало известно буквально через день после того, как в Белом доме официально объявили о начале вывода войск из Сирии.