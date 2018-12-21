Дональд Трамп приказал подготовить план вывода половины военных США из Афганистана
Это 7 тысяч военнослужащих, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. Возможно, они начнут возвращаться домой уже через несколько недель, пишет газета Wall Street Journal. О планах Вашингтона стало известно буквально через день после того, как в Белом доме официально объявили о начале вывода войск из Сирии.
Комментарии1
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