Глава Пентагона заявил, что уходит в отставку из-за разногласий с Дональдом Трампом
В опубликованном письме Джеймс Мэттис написал, что США должны проявлять уважение к союзникам и быть недвусмысленными в отношениях с Россией и Китаем. Генерал был против решения Трампа вывести войска из Сирии, отмечает источник агентства Reuters. Президент США сообщил, что Мэттис покинет свой пост в феврале. Замглавы комитета Сената по разведке демократ Марк Уорнер написал в своем «Твиттере», что Мэттис был островом стабильности среди хаоса администрации Трампа.
Комментарии7
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piterjanis 21 декабря 2018 | 07:03
навоевался ястреб.
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 07:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
m_doc 21 декабря 2018 | 07:09
piterjanis: Мэттис - жучила ещё тот. Он был в совете директоров знаменитой компании Теранос, обеспечивал крышу от разоблачения офиц. медицинскими органами. Там и другие не менее известные личности засветились. Коррупции у них нет, ага.
felik23 21 декабря 2018 | 07:11
piterjanis: ***навоевался ястреб. ***
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Какой он ястреб? Он соловей....Просто, он на Путина работает...Будучи подвешенным на крючке...
felik23 21 декабря 2018 | 07:06
****из-за разногласий с Дональдом Трампом***
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И этот Трамп продолжает орать, от твиттера до трибуны ООН, какая у него самая лучшая за всю историю США администрация...Полный дебил...
felik23 21 декабря 2018 | 07:09
felik23: felik23: В ООН: https://youtu.be/WHKwXMrfW6Q
evgenylub 21 декабря 2018 | 07:11
felik23: Володя крепко держит за яйца этого слона. Тот с перепугу и войска выводит и санкции снимает.