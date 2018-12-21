Минимальная месячная зарплата в Венесуэле снизилась до 10 долларов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новый официальный курс национальной валюты, которая продолжает стремительно дешеветь. По данным парламента страны, уровень инфляции в годовом выражении приближается к одному миллиону тремстам тысячам процентов. По оценкам ООН, страну из-за дефицита продовольствия и лекарств покинули более 3 миллионов человек.