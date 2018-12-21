Минимальная месячная зарплата в Венесуэле снизилась до 10 долларов
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новый официальный курс национальной валюты, которая продолжает стремительно дешеветь. По данным парламента страны, уровень инфляции в годовом выражении приближается к одному миллиону тремстам тысячам процентов. По оценкам ООН, страну из-за дефицита продовольствия и лекарств покинули более 3 миллионов человек.
Комментарии4
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aleko_1 Александр Королев 21 декабря 2018 | 06:48
Зато Духовность повысилась.
sborisych 21 декабря 2018 | 06:59
aleko_1:
Его? А мы- то здесь при чём?
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 07:07
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
zkotor 21 декабря 2018 | 07:09
Вот такие у вовы друзья, дефективность их основной показатель