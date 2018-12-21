Британия поможет Польше бороться с российской дезинформацией
Будет создано специальное подразделение, объявила премьер министр Тереза Мэй после переговоров с польским коллегой Матеушем Моравецким. Мэй выразила глубокую обеспокоенность попытками России подорвать международную систему, основанную на правилах.
Комментарии2
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ostapba 21 декабря 2018 | 06:38
Удастся ли российским властям назначить проффесоршу??
С молнией по копчик даже??
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 07:07
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