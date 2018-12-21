Космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев стали свидетелями по делу об отверстии в корабле «Союз»
Следователи уже взяли с них показания, сообщает источник РИА. Прокопьев и Артемьев были единственными россиянами на борту МКС в конце августа, когда произошла утечка воздуха из-за отверстия в обшивке пристыкованного корабля. В Роскосмосе заявили, что его просверлили. Где именно это произошло — на земле или на орбите, пока точно не установлено. На борту станции также находился немецкий астронавт и трое американцев.
Комментарии3
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koshkaedu 21 декабря 2018 | 06:53
А суд вершить будет лично тов. Рогозин.
apontiy 21 декабря 2018 | 06:56
Следственный комитет вышел в открытый космос! - это ПРОРЫВ генерала пана Бастрыкина!
vova6_let 21 декабря 2018 | 07:04
"На борту станции также находился немецкий астронавт и трое американцев." Теперь по всей станции натыкают камер видеонаблюдения и за всеми движениями космонавтов будут круглосуточно следить. Америка взвоет: права на личную жизнь человека нарушаются! Но "зеленые человечки" они и в космосе зеленые.