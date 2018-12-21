Песков: Россия возьмет под прицел американские ракеты, если они будут размещены в Европе
Это заявил поздно вечером пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В эфире «Первого канала» он прокомментировал слова Владимира Путина об угрозе ядерной войны после выхода США из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Накануне президент заявил, что если Вашингтон выйдет из соглашения, то ситуация может стать непредсказуемой. В свою очередь, США и их союзники по НАТО обвиняют Россию в нарушении договора о ракетах.
Комментарии5
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rash 21 декабря 2018 | 06:56
Учитывая, что наши ракеты попадают в цель одна из трёх - песков разбомбит всю Европу.
vova6_let 21 декабря 2018 | 06:57
"Россия возьмет под прицел американские ракеты, если они будут размещены в Европе", и если америка выйдет из договора. - открою страшную тайну:Натовские ракеты всегда стояли в европе ! И если наши противоракеты не были на них нацелены до сих пор, то всю эту камарилью, под названием "ракетные войска стратегического назначения" нужно срочно распустить и взять под арест все начальство ! .
sokal123 21 декабря 2018 | 07:03
Понтует , распальцовки , по-пацански.
zkotor 21 декабря 2018 | 07:06
Жену свою под прицел возьми, клоун убогий!
ugas 21 декабря 2018 | 07:13
Неужели и печень по асфальту размажете?!