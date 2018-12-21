Полиция и военные больше суток не могут сбить дроны, из-за которых закрыт лондонский аэропорт Гатвик
Вечером беспилотники даже активизировались, сообщил телеканалу Sky News главный операционный директор Крис Вудраф. По его словам, в общей сложности вылететь не смогли 120 тысяч пассажиров. Аэропорт был закрыт еще в ночь на четверг из-за нескольких дронов. Ожидается, что Гатвик возобновит работу утром. Найти тех, кто управляет аппаратами, пока не удалось.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vip1707 21 декабря 2018 | 06:29
Неужели супердроны от ГРУ?!
Обуеть!
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 07:07
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ostapba 21 декабря 2018 | 06:46
Не Брилев ли мстит за отвергнутую любовь к Королеве??
Прям Бээкингем какой то с подвесками даже..
ostapba 21 декабря 2018 | 06:50
........В письмах король называет фаворита Стини то «женой», то «мужем». Королю Якову даже пришлось выступить в 1617 году перед Тайным советом, защищая герцога.
Помимо титулов Бекингем получил множество государственных должностей: шталмейстер, главный судья выездной сессии, лорд-стюард Вестминстера, лорд-адмирал Англии (1619 год). Бекингем стал фактически главой английского правительства при стареющем короле Якове I. Вильерс находился в гомосексуальной связи с королём до самой смерти последнего. В декабре 1624 году, на склоне жизни Яков писал:
Молю Бога о нашем брачном союзе на Рождество. Да осенит тебя благословение Божье, жена моя, да пребудешь ты утешением великим своего старого отца и мужа.)))))
Даже..