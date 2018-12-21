Группа из 16 стран ОБСЕ призвала Россию расследовать нарушения прав человека в Чечне

Заявление было опубликовано на сайте миссии США по итогам доклада о ситуации в республике. В нем был сделан вывод, что в Чечне действительно есть пытки, травля и незаконные аресты. Как отмечает «Новая газета», в ОБСЕ указали России на перспективу Международного уголовного суда. В прошлом году «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Власти республики это опровергают.