Кипр пересматривает политику по отношению к российским держателям банковских счетов

А также расширяет список требований к данным о происхождении средств. Банки активно прекращают деловые отношения с россиянами, пишет западная пресса. Гражданам России и других стран бывшего Советского Союза принадлежат на Кипре около 100 тысяч фирм. Многие из них были созданы исключительно для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, считают власти Кипра. По сути, островное государство долгое время оставалось финансовым убежищем для состоятельных российских бизнесменов. Обозреватель Frankfurter Rundschau Герд Хелер отмечает, что теперь российские деньги, которые хлынули на Кипр после 2008-го, когда страна присоединилась к Еврозоне, оказались под угрозой.

Как отмечает Хелер, это происходит не без влияния США. Еще в 2015 году Госдеп выразил беспокойство по поводу отмывания денег на Кипре. При этом Россию и Кипр связывают тесные экономические взаимоотношения. Важнейшим акционером Bank of Cyprus является Виктор Вексельберг. Банки Кипра под давлением США теперь внимательнее изучают своих клиентов. По данным исполнительного директора Hellenic Bank Янниса Мациса, в прошлом году банк закрыл около 50 тысяч подозрительных счетов. Bank of Cyprus попрощался с более чем 8 тыс. клиентами и лишился таким образом более 3,6 млрд евро.

Летом этого года Центральный банк Кипра объявил о прекращении в будущем деловых отношений с фирмами-однодневками.