Верховный суд Крыма рассмотрит апелляции на арест еще 8 украинских моряков, задержанных 25 ноября в Керченском проливе

Российские власти обвиняют их в незаконном пересечении госграницы, совершенном по предварительному сговору. Сегодня будут рассмотрены жалобы командира бронекатера «Бердянск» Романа Мокряка, старшины Владислава Костышина, сотрудника СБУ Андрея Драча, командира дивизиона капитана 3-го ранга Владимира Лесового, мичмана Андрея Шевченко, старшего матроса Вячеслава Зинченко, матросов Виктора Беспальченко и Сергея Чулибы. Защита просит их освободить.

Ранее Крымские суды отправили под стражу 24 человека, которые находились на борту трех украинских судов. Им грозит до шести лет лишения свободы. Между тем, сами моряки один за другим отказываются от дачи показаний и называют себя военнопленными. Москва настаивает, что нельзя применять к ним такой статус, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии войны. Сейчас большая часть из них находится в московское СИЗО «Лефортово». Трое раненых при задержании — в медблоке «Матросской тишины». На условия содержания они не жалуются. Апелляции на арест на данный момент подали 15 из них. Рассмотрение началось в среду. В заседаниях они участвуют по видеосвязи.

Ранее Верховный суд Крыма оставил в силе решение предыдущей инстанции, лишь сократив на один день, то есть до 24 января, сроки пребывания под стражей семерых задержанных. Адвокат одного из них не исключил обращения в ЕСПЧ.