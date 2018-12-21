Прокуратура Токио вновь арестовала Карлоса Гона

Решение вынесено по новому подозрению в нарушении обязательств по отношению к корпорации «Ниссан», сообщает японский телеканал NHK.

Накануне Токийский окружной суд отклонил просьбу прокуратуры продлить еще на 10 дней срок заключения Карлоса Гона и второго фигуранта Грега Келли. Они оба находятся в заключении с 19 ноября. Карлос Гон руководил альянсом «Рено»-«Ниссан» -«Мицубиси» и возглавлял все три автоконцерна. В Японии его обвинили в мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов.