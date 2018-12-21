Полицейским могут разрешить досматривать граждан, если они подозреваются в краже
Проект поправок подготовили в МВД. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Ведомство также предлагает, чтобы полицейские могли вскрывать автомобили в случае угрозы находившимся в них людям или если в машине заблокировался преступник
Комментарии7
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e_mae 21 декабря 2018 | 05:35
Хорошая русская традиция досматривать при помощи бутылки в интимных местах, хорошо пошуровать что-хош найдешь.
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 05:42
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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yralez 21 декабря 2018 | 05:35
Ну когда, когда же утвердят право первой ночи ?
Ну для начала с полицайками ?
А то начальники в Уфе пострадали.
clandestino 21 декабря 2018 | 05:40
То есть досматривать всех подряд и вскрывать приглянувшуюся тачку
payalnick 21 декабря 2018 | 06:01
Навальному-крышка
begly_ 21 декабря 2018 | 06:05
Ка кой касылёоок???
ai65_qi60 21 декабря 2018 | 07:07
Правильная поправка! В полицейском государстве полиция должна иметь все права, а граждане не должны иметь ни каких прав. Что на самом деле сегодня де факто и есть в России. Остаётся только закрепить это юридически.