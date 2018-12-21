В Минобороны Украины назвали главной задачей создание базы ВМС в Азовском море
«Ни в коем случае не согласимся с очередной попыткой России захватить новые территории»,— заявил глава ведомства Степан Полторак, передает агентство «Укринформ». Накануне президент Украины Петр Порошенко сообщил, что к побережью Азовского и Черного морей направлены десантно-штурмовые войска. Решение принято после инцидента в Керченском проливе.
Комментарии5
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region62 21 декабря 2018 | 05:23
Штуки 3 ржавых корыта и сгнивший древний гетман сагайдачный-воот и весь ВМФ Украины.
....Забыл,еще десяток адмиралов.)
vitaly_qa22 21 декабря 2018 | 05:42
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nf5096004 21 декабря 2018 | 05:50
region62: Украина - независимое государство, Она имеет все права на Азовское море и проход через Керченский пролив, независимо от того, что у нее на вооружении. И правительство РФ, и ее, оболваненные пропагандой граждане, должны это признать.
payalnick 21 декабря 2018 | 05:53
Украине нужен судоходный канал Энергодар-Федотова коса
clarsecondto1980 21 декабря 2018 | 06:07
С праздником добрым, щедрым, прекрасным! В сказку зовет он всех не напрасно. Я от души вам дарю поздравление: Всех с Новым годом, всем обновления.
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