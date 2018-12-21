В Кремле заявили, что отношения России и США стали жертвой провокации Украины в Керченском проливе
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, украинскому президенту Петру Порошенко нужно любыми способами нарабатывать себе рейтинг перед выборами, передает «Интерфакс». В эфире Первого канала Песков отметил, что возможно дальнейшее обострение ситуации. Между тем, США и их союзники по НАТО ранее называли неприемлемым применение силы со стороны России в Керченском проливе и призвали освободить задержанных украинских моряков
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
opiatnovyi63 21 декабря 2018 | 04:22
Сама воровская власть ,такие как письков и его непосредственный босс возвеличивают Порошенко в глазах украинцев!
archibald_dandy_esquire 21 декабря 2018 | 04:36
opiatnovyi63:
Великая Самостийная Украина поссорила плюгавую беззащитную Расею с погаными партнёрами США
LOL
genviru Геннадий Вилнер 21 декабря 2018 | 05:01
Хто воздух спортив? Невистка! Так ии тута нема! А вон её кофта висит! Вспомним, кто затеял свару в Украине: Офицеры ФСБ России Бородай и Гиркин со своими головорезами захватили административные здания в Донбассе, изгнали законные администрации и подожгли бунт. Вооружение рекой потекло к сепаратистам, так покатился снежный ком.Теперь оказывается США виновны.
yralez 21 декабря 2018 | 05:14
Дурочку запустили